No final das 57 voltas do GP de Miami de Fórmula 1, Lewis Hamilton estava com dificuldades com os pneus médios, então Carlos Sainz, que havia passado a última parte da prova na sombra das duas Ferraris, conseguiu colocá-lo sob pressão. O piloto da Williams tentou um mergulho corajoso na curva 17, mas Hamilton o viu no último momento, então ele também parou durante a distância de frenagem.

Isso fez com que os dois carros se tocassem quase constantemente nas curvas, mas no final as Ferraris mantiveram a oitava posição. O incidente foi investigado pela FIA após a relargada, mas nenhuma penalidade foi aplicada porque os comissários consideraram que ambos os pilotos eram responsáveis.

No entanto, quando perguntaram a Sainz sobre o incidente, ele não ficou muito satisfeito: "Obviamente, ele tentou fazer o melhor que pôde para me afastar. Tentou de tudo para escapar. Mas ele só se aproximou quando me viu tentando. Foi isso que levou ao acidente, o que é bastante típico, para ser sincero."

"Mas se você seguir as regras, ele não teria se movido tanto quanto se moveu, mas é assim que essas coisas funcionam na última volta." A propósito, a corrida de Sainz teve um início forte em Miami, já que ele estava em sexto depois de ultrapassar seu companheiro de equipe. Entretanto, o ritmo do espanhol não era tão forte quanto o de Alex Albon e ele foi ultrapassado primeiro por ele e depois pelas duas Ferraris.

No entanto, o quatro vezes vencedor também revelou que sofreu com outros problemas durante a maior parte do domingo. "Bem, por causa de alguns erros operacionais, começamos a corrida com pneus usados enquanto todos os outros estavam com pneus novos ao nosso redor, o que nos colocou em desvantagem desde o início, porque eu estava perdendo alguns décimos por volta".

"Tentei de tudo para me segurar na primeira etapa, mas até me machuquei um pouco na largada, quando estava brigando com o Alex. Ele cometeu um erro depois, consegui ultrapassá-lo e aí disseram que íamos congelar posições. Não sei se ele entendeu ou não, mas aí ele me ultrapassou", revelou Sainz.

O safety car virtual o atrapalhou um pouco e, graças em parte ao seu carro parcialmente danificado, ele não conseguiu ficar à frente das duas Ferraris. No entanto, a Williams ainda pode se dar por satisfeita, já que Albon terminou em quinto lugar, o que representa mais uma conquista significativa de pontos.

Dito tudo isso sobre a Ferrari, eles não podem estar nada satisfeitos, pois estão tendo uma temporada muito pior do que a do ano passado.

