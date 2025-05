O desfile dos pilotos em Miami aconteceu de maneira diferente dessa vez: as duplas receberam uma réplica em tamanho real de seus carros da Fórmula 1 para cumprimentarem os fãs antes da corrida. Os brinquedos se transformaram em carros que realmente funcionavam, apesar de não terem uma velocidade muito alta.

Todo o projeto foi liderado pela LEGO, que é parceira oficial da categoria e já lançou a versão menor para o público ter a cópia de suas equipes em casa.

No início deste ano, o Motorsport.com visitou uma das grandes fábricas da empresa na República Tcheca, em uma pequena cidade nos arredores de Praga chamada Kladno.

Quando chegamos, fomos recebidos por alguns dos principais designers e engenheiros da LEGO, que nos levaram em um tour pela fábrica e nos mostraram como a equipe planejava construir todos os 10 carros de F1, bloquinho por bloquinho.

Assim como os veículos reais, cada carro LEGO é único e foi projetado para ser o mais parecido possível com seu 'irmão gêmeo' na vida real, conforme as peças permitirem.

As construções de LEGO em tamanho real são quase em escala 1:1, contendo quase 400 mil peças cada. Cada um deles pesa 1.000 kg e foram construídos com tanta precisão que até mesmo os pneus Pirelli, os logotipos dos patrocinadores e as curvas aerodinâmicas foram recriados com detalhes espetaculares.

No entanto, o mais impressionante é que os carros receberam motores para andarem na pista. Eles são capazes de atingir 20 km/h e foram projetados como veículos de dois lugares para que todos os 20 pilotos pudessem estar dentro deles durante o desfile dos pilotos.

Mais de 22 mil horas de esforço coletivo de uma equipe de 26 pessoas - designers, engenheiros e mestres construtores de LEGO - foram investidas na frota.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quando os carros entraram no grid antes da corrida de domingo, os pilotos pareciam ter sido transportados de volta aos seus primeiros anos e ficaram muito impressionados com o maquinário LEGO. George Russell até brincou sobre usar os veículos como "carrinhos de bate-bate", mas vetou a ideia depois de saber quantas horas foram gastas na construção dos carros.

No entanto, todos os pilotos acabaram se batendo e destruindo algumas partes dos carros, gerando momentos engraçados que viralizaram nas redes sociais.

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

