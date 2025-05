Será que o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, quer acabar com o teto orçamentário da Fórmula 1? Pelo menos, é o que sugerem alguns dos comentários feitos no GP de Miami no último fim de semana, na Flórida.

O teto orçamentário foi introduzido na F1 a partir da temporada de 2021, quando os primeiros regulamentos financeiros do esporte entraram em vigor. O princípio por trás desse conceito é limitar os gastos das equipes em várias áreas importantes ligadas à competição esportiva, definindo um valor total que não deve ser excedido em um determinado ano.

O valor básico desse teto é de 135 milhões de dólares (ou mais de R$ 762 milhões) para um calendário de 21 eventos, mas ele é aumentado em 1,8 milhão de dólares para cada etapa que exceder esse limite. Isso significa que, com 24 GPs no calendário de 2025, o teto para a campanha atual é de 140,4 milhões de dólares (R$ 793 milhões, aproximadamente).

O limite orçamentário, no entanto, não inclui vários itens de despesas importantes, como os salários dos pilotos ou os salários das três pessoas mais bem pagas na estrutura de gerenciamento da equipe. Desde sua introdução, no entanto, ele tem sido visto como um dos motivos para a melhoria geral da saúde financeira das equipes.

De uma situação em que poucas estavam empatando os custos há alguns anos, a maioria agora está gerando lucros, embora isso também deva estar ligado ao aumento da popularidade da F1 como um todo no mesmo período.

No entanto, o teto orçamentário não está isento de problemas e provocou alguma controvérsia. Esse foi o caso, principalmente, no final do primeiro ano de sua aplicação, quando, após uma batalha feroz entre a Mercedes e a Red Bull pelo título de 2021, descobriu-se, dez meses depois, que a equipe austríaca havia gastado mais do que o esperado.

Na época, foram impostas sanções, mas alguns acharam que o tempo que a FIA levou para detectar a infração deu à Red Bull uma vantagem competitiva difícil de compensar e destacou a complexidade da tarefa de verificação e controle.

Outras questões também vieram à tona, como a preocupação de algumas vozes de que o teto orçamentário tem a tendência de congelar as situações esportivas das equipes, o risco de ver uma estagnação ou até mesmo uma queda nas condições salariais dos funcionários levados em conta no teto, ou a extensão do controle para um órgão com recursos limitados como a FIA, que tem que "lutar" contra equipes que estão se estruturando cada vez mais em torno de questões financeiras e legais.

Recentemente, após as dúvidas expressas por alguns concorrentes sobre a maneira como a McLaren gerencia seus pneus nas corridas, Zak Brown, CEO da McLaren , sugeriu que - para evitar reclamações consideradas exageradas - um depósito poderia ser pago pela parte solicitante. Se a reivindicação for bem fundamentada, a quantia seria devolvida à equipe, mas se não for, a quantia não só não seria devolvida como também contaria para o teto do orçamento.

Foi nesse contexto, em Miami, que Ben Sulayem foi entrevistado sobre o assunto. Mostrando seu apoio a essa medida, ele disse que estava ao mesmo tempo "estudando" a ideia de incluir essa quantia no orçamento limitado.

"Não se pode simplesmente acusar alguém sem uma reclamação por escrito e, por essa reclamação, é preciso pagar", disse o presidente da FIA, dando a entender que o valor da entrada poderia ser de 50 mil dólares.

Depois, continuando no assunto, ele expressou reservas sobre o sistema de teto orçamentário como um todo. "Eu olho para o teto orçamentário e vejo que ele só complica a tarefa da FIA. Então, qual é o objetivo?", disse ele uma hora antes da corrida do GP de Miami, em comentários relatados pela agência AP. "Não vejo qual é o objetivo. Realmente não vejo".

