A rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost será retratada na série Senna que estreou nesta sexta-feira (29) na Netflix. As duas figuras icônicas da Fórmula 1 serão vividas por Gabriel Leone e Matt Mella, no entanto, o segundo não era do mundo da atuação... Na verdade, ele trabalhava na McLaren!

"Na verdade, trabalhei para a McLaren em 2021 e 2022 e deveria ter trabalhado para eles novamente no ano passado, fazendo algumas apresentações em francês", disse Mella ao Motorsport.

"Obviamente, no ano passado, tive que ligar para eles e dizer: 'Sinto muito, não posso trabalhar para vocês, mas não posso dizer o motivo', o que eles acharam um pouco estranho".

Mella diz que assistir à Drive to Survive foi o que fez sua paixão pela F1 reacender: "Eu sabia que [Senna e Prost] era considerada uma das grandes rivalidades do esporte, mas não conhecia os bastidores da história. Então, foi um mundo totalmente novo que se abriu".

Enquanto isso, Leone, que nasceu apenas um ano antes da trágica morte de Senna em 1994, não cresceu assistindo à F1, mas ainda assim ficou profundamente emocionado com a oportunidade de retratar a lenda brasileira.

"Na verdade, não cresci como um fã da F1 . Mas em 2022, fui escalado para o filme 'Ferrari', então comecei a assistir 'Drive to Survive' enquanto estava filmando [o filme] na Itália".

Ele continuou: "Quando recebi a notícia de que interpretaria Senna... Foi uma grande honra e, sem dúvida, o maior desafio da minha carreira".

Leone pediu ajuda aos familiares de Senna para entender a vida da lenda do automobilismo fora das pistas e teve conversas com Viviane, irmã do piloto.

"A melhor coisa que aconteceu em nossas conversas foi aprender mais sobre Ayrton como homem, como membro da família, como irmão, como tio. É isso que acho interessante em nossa produção - não se trata apenas de um dos maiores pilotos de corrida de todos os tempos, mas também do homem por trás do piloto", disse ele.

O ator também teve acesso sem precedentes aos arquivos pessoais de Senna. "Ouvir a família dele foi um privilégio. Eles compartilharam comigo algumas das cartas de Senna dos primeiros anos na Fórmula Ford, gravações de telefonemas que tiveram nos anos 80. Foi incrível", continuou ele.

"Eu estava rezando mais do que qualquer outra coisa para que meu cabelo crescesse, porque eu não queria usar peruca", admitiu Leone com uma risada.

Mella acrescentou: "Eles tentaram colocar uma peruca nele primeiro, e você deveria ter visto a cara dele. Eles usaram extensões do próprio cabelo de Gabby [Gabriel], que ele havia cortado para outro trabalho, e alguém havia guardado as mechas de seu cabelo. Então, você tinha extensões do seu próprio cabelo, certo?"

"Somente na primeira semana", esclareceu Leone. "Depois, meu cabelo chegou ao lugar certo. Mas o mais difícil de encontrar foi a voz dele. Ele tinha uma voz muito mais aguda e nasalada do que a minha. É claro que eu sabia como seria importante chegar o mais próximo possível dela, porque as pessoas se lembram de sua voz".

No entanto, a dupla teve o cuidado de não pensar demais na precisão de suas performances. "Há algumas discussões entre nós na série", lembrou Mella. "Acho que nós dois saímos de uma dessas discussões e pensamos: 'Jesus, isso soou como se estivéssemos gritando um com o outro'. E pensamos: 'Tudo bem, mas ninguém sabe como era o som quando Senna e Prost estavam gritando um com o outro, então vamos usar o suficiente de nós mesmos'".

Leone concordou que a liberdade artística era muitas vezes mais importante do que a adesão à imitação. "Nossa escolha era entre filmar ótimas cenas e fazer um ótimo show no final, ou tentar ser o mais próximo possível deles. Preocupar-se com isso não teria nos permitido ser tão livres e conectados com o momento".

