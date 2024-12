A falta de peças de reposição após uma série de acidentes, forçam o argentino Franco Colapinto a disputar as duas corridas finais da temporada 2024 da Fórmula 1 com uma versão antiga da suspensão dianteira do FW46 da Williams.

A forte batida de Colapinto no Q2 em Las Vegas no último fim de semana significa que a Williams foi forçada a substituir as partes danificadas da suspensão dianteira de seu carro pela versão que estava sendo usada antes de sua versão mais recente, apresentada inicialmente no GP de Cingapura em setembro.

Essa atualização da suspensão dianteira foi originalmente planejada para ser adicionada ao FW46 durante o grande pacote de atualização da Williams introduzido em Zandvoort, logo após as férias de verão, mas os muitos acidentes da equipe durante a parte inicial de 2024 significaram que ela teve que atrasar essa introdução em três corridas.

"Estamos mudando a suspensão, a suspensão dianteira é diferente", disse Colapinto no Catar, antes da penúltima corrida da temporada, neste fim de semana. "Então, essa é a especificação antiga e algumas outras coisas. Mas é o que é e temos que lidar com isso e tentar fazer o melhor possível para maximizar o carro".

Colapinto explicou que "não há peças novas suficientes" para substituir as que foram perdidas em Las Vegas, acrescentando: "Isso faz parte dos acidentes que estamos tendo nas últimas corridas". Os membros da Williams insistem que a mudança na especificação trará apenas uma perda modesta no desempenho geral do FW46.

Os fiscais carregam o carro danificado de Franco Colapinto, Williams FW4 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Falando na pista de Losail na quinta-feira, Colapinto também disse que, ao correr na qualificação de Las Vegas, "o Q2 me colocou em uma situação de ter que forçar os limites um pouco mais do que em outras sessões".

"E, na minha opinião", acrescentou, "foi isso que me colocou na situação de correr um pouco mais de risco. E isso foi um pouco arriscado demais no final do dia. Eu estava me sentindo muito bem na classificação, dando voltas e fazendo voltas muito boas. A primeira volta foi muito forte, e a segunda também foi muito forte. E eu estava dando um grande passo na última corrida com os pneus novos no final. Mas, no final, essas coisas acontecem, faz parte da corrida. Vamos ver como vai ser aqui".

