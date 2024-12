Diretor da GPDA, a Associação de Pilotos de Grandes Prêmios, George Russell fez uma cobrança pública à FIA durante o GP do Catar de Fórmula 1, afirmando que a Federação deveria ter mais clareza e transparência com eles sobre a série de demissões realizadas nos últimos meses.

Conforme relatado pelo Motorsport.com, a FIA atravessa um novo período de turbulência antes do GP do Catar, com a demissão de duas figuras importantes.

Janette Tan, foi demitida antes mesmo de assumir o posto oficial de diretora de provas da F2, deixando o português Rui Marques com o desafio de controlar a F1, a F2 e a F1 Academy no Catar e em Abu Dhabi. Além disso, o comissário sênior Tim Mayer foi retirado após o que se entende ter sido um desentendimento com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, sobre questões relacionadas à invasão da pista no GP dos Estados Unidos.

As últimas mudanças, apenas algumas semanas após a surpreendente demissão do diretor de corridas da F1, Niels Wittich, causaram mais preocupação nos pilotos em um momento em que eles estão desesperados por mais consistência por parte da FIA.

Russell acha que a transmissão de informações da FIA para os competidores precisa ser melhorada - revelando que só ficou sabendo da saída de Tan pela mídia.

"Quero dizer, justamente quando pedimos, digamos, um pouco de transparência e consistência, estamos nos livrando de duas pessoas muito importantes no órgão dirigente", disse Russell sobre as últimas saídas. "Portanto, a coisa deu um giro de 360º. Ainda não temos nenhuma justificativa para o afastamento de Niels. Acho que ninguém foi informado sobre a saída de Tim, e a primeira vez que ouvi falar sobre o novo diretor de corrida da Fórmula 2 neste fim de semana também foi pela mídia".

Russell disse que uma grande rotação de pessoal estava longe de ser ideal para qualquer organização, mas ele acha essencial que a FIA oferecesse algumas explicações sobre o que estava acontecendo - e especialmente o que estava planejado para o futuro.

"Naturalmente, em qualquer organização, se houver saída de pessoas ou mudança de pessoal, nunca será um ambiente estável, e as pessoas terão de aprender as novas regras", disse ele. "Isso é um grande desafio para qualquer equipe e deve ser um grande desafio para todos na FIA neste momento. Gostaríamos muito de ter um pouco mais de clareza e compreensão do que está acontecendo e, você sabe, quem será o próximo demitido".

Embora as saídas de Tan e Mayer sejam uma preocupação por si só, elas têm como pano de fundo uma avalanche de saídas da FIA nos últimos meses. Em outubro, ela se desfez de seu diretor de comunicações Luke Skipper e do secretário geral de mobilidade Jacob Bangsgaard.

No final do ano passado, o diretor esportivo Steve Nielsen e o diretor técnico de monopostos Tim Goss pediram demissão, enquanto Deborah Mayer, chefe da Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA, também saiu. A primeira CEO da FIA, Natalie Robyn, também deixou a organização em maio, depois de menos de dois anos no cargo.

Em um momento em que a F1 está se fortalecendo sob o comando da Liberty Media, Russell espera que o que está acontecendo na FIA não tenha consequências mais amplas.

"Definitivamente, quando se trata da FIA, muita coisa está mudando: muita coisa está mudando e muito rapidamente", acrescentou o piloto da Mercedes. "Acho que todo mundo tem fé na Liberty e em Stefano [Domenicali]. Ele foi piloto e tem as corridas em seu sangue. Portanto, ele está fazendo tudo o que pode para colocar o esporte no melhor lugar possível".

"Acho que a única preocupação de todos nós é que o esporte está em um lugar tão bom. Todos estão dando o melhor de si para as equipes, e Liberty e Stefano têm feito um excelente trabalho. Só precisamos garantir que o esporte permaneça nessa posição ou continue a crescer. E a única coisa que espero com toda essa mudança é que ela não tenha um impacto negativo".

