A Audi deu um importante passo no processo de entrada na Fórmula 1 em 2026. A montadora alemã e o Grupo Sauber anunciaram nesta segunda-feira (29), que a marca iniciou o processo de compra das ações da equipe.

Desde agosto do ano passado já temos conhecimento dos planos da Audi, que entrará como fornecedora de motores tendo também uma equipe oficial. O acordo da montadora foi fechada com a Sauber, hoje Alfa Romeo. A equipe suíça revelou que a Audi compraria parte das ações ao longo dos três anos seguintes, até 2026.

Agora, a Sauber confirmou que a montadora alemã deu início ao processo, comprando uma quantidade não especificada de ações do time suíço, algo que foi descrito pelo Grupo como "um passo importante" para a estreia da Audi na F1.

"O Grupo Sauber está feliz em anunciar que, como descrito em outubro do ano passado, a Audi adquiriu uma parcela minoritária de ações do Grupo em janeiro de 2023", diz o comunicado. "Isso é um passo importante a caminho da entrada da Audi na Fórmula 1, marcada para 2026, onde o Grupo Sauber será o parceiro estratégico da marca alemã".

Enquanto a sede de Hinwil da Sauber servirá como uma base importante do programa da Audi na F1, devido à existência de um túnel de vento de última geração, a marca alemã também está construindo uma sede própria em Neuberg na Alemanha para o desenvolvimento do motor.

A fábrica de 3 mil metros quadrados contará com bancos de teste para o motor híbrido, sendo uma expansão da sede do antigo (e bem-sucedido) programa da Audi na classe LMP1 no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC). A expectativa é que a obra seja concluída no começo de 2024.

Em 2023, a Sauber ainda operará sob o nome de Alfa Romeo, mas voltará a ser conhecida pelo seu nome original em 2024 e 2025 após o fim do acordo com a marca italiana. Antes da chegada da Audi em 2026, os carros do time suíço seguirão usando motores Ferrari.

