A Red Bull teve um de seus melhores anos na Fórmula 1 em 2022, depois de vencer os campeonatos de pilotos e equipes, dobradinha que a equipe de Milton Keynes não conquistava desde 2013. Ao longo de seu caminho, Max Verstappen conquistou 15 vitórias e Sergio Pérez somou mais dois triunfos para um total de 17 sucessos da Red Bull em 22 GPs.

Muito desse sucesso se deveu aos benefícios do RB18, mas houve corridas, como a vitória de "Checo" em Mônaco ou a de Verstappen na Hungria, em que as decisões tomadas no pit wall sob a liderança de Hannah Schmitz, estrategista-chefe da Red Bull, foi fundamental para o sucesso.

Em contrapartida, a Ferrari, que foi a principal rival da Red Bull na última temporada, cometeu vários erros de estratégia, além de falhas mecânicas, erros de pilotos.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Juan Pablo Montoya discutiu a questão das decisões estratégicas da Ferrari e da Red Bull no ano passado e observou que, apesar das falhas da equipe de Maranello, a de Milton Keynes ampliou o problema em seu rival devido aos seus golpes constantes.

"Se você olhar para os pit stops da Ferrari, para as estratégias, você se pergunta 'quem diabos está tomando essas decisões? É difícil dizer porque eu sei que sob pressão é difícil tomar decisões. Mas em algum momento... se não você é a pessoa que toma as decisões certas, tem que procurar outra pessoa”, disse Montoya.

Hannah Schmitz, engenheira principal de estratégia da Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"Ou talvez se ele é a pessoa certa, ele precisa ter um apoio melhor ao seu redor para poder fazer o que faz. Mas falta algo porque os erros são muito frequentes e as estratégias que fazem... Sabe qual é o problema é? A Red Bull faz um trabalho tão bom com as estratégias que faz todo mundo parecer estúpido."

"Não é que ninguém mais não saiba o que está fazendo, mas a Red Bull tem uma melhor compreensão das estratégias e do que você precisa e como fazer. Se a Red Bull toma uma decisão errada, eles a fazem parecer certa. E quando alguém toma a decisão certa, a Red Bull toma uma decisão melhor. Portanto, é uma questão de como você supera isso?"

