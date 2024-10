F1: Marko vê Verstappen dando um "passo importante" rumo ao título

O RB20 recebeu uma atualização importante para o GP dos Estados Unidos, que permitiu que o tricampeão Max Verstappen terminasse em terceiro lugar no domingo de Fórmula 1 e garantisse que a diferença no campeonato aumentasse para 57 pontos contra Lando Norris.

Perguntado se um bom passo em direção ao título mundial foi dado em Austin, Helmut Marko respondeu a um grupo da mídia holandesa no paddock:

"Um passo muito grande. Tenho que dizer que a equipe fez um trabalho muito bom. Em Baku, demos o primeiro passo, em Singapura, demos o passo seguinte e aqui vimos outro passo à frente".

"Pelo menos na classificação e no sprint fomos competitivos. O GP foi uma história diferente, embora eu deva dizer que o Sprint poderia ter tido um resultado diferente se as Ferraris não tivessem brigado entre si".

Pilotando como um campeão

Apesar do resultado inferior do que era esperado no domingo, Marko diz que Verstappen teve um desempenho muito bom no GP dos Estados Unidos.

"Como convém a Max, ele dirigiu de forma ideal com um carro difícil. Estávamos tendo dificuldades com os pneus médios e duros".

"Temos que descobrir o motivo, porque não conseguimos atingir a mesma velocidade do Sprint. Mas Max teve um desempenho incrível, dada a pressão e o fato de que seus pneus estavam mais ou menos desgastados".

De acordo com o austríaco, Verstappen pilotou e defendeu sua posição como um campeão mundial.

"Sim, porque ele manteve Lando [Norris] atrás dele por cerca de 15 voltas, enquanto os pneus de Lando eram seis voltas mais novos e não tínhamos a velocidade de um dia antes".

Ponto de inflexão

Austin poderia muito bem ser um ponto de inflexão no campeonato. Atualmente, Norris e Verstappen estão disputando o campeonato, enquanto a McLaren e Red Bull batalham pela primeira posição na tabela, mas a Ferrari se aproxima rapidamente.

"Sem dúvida, porque desde a primeira sessão tudo foi positivo e na corrida de sprint foi um sucesso. E, no final, estávamos a cinco pontos de distância", defende Marko.

No próximo fim de semana, a corrida continua no México. Marko espera que Verstappen possa, mais uma vez, fazer bons negócios na batalha pelo título mundial.

"Max é sempre rápido no México. Ele teve alguns contratempos lá, como quando [Valtteri] Bottas colidiu com ele e quando seu tempo foi descartado na classificação".

"Mas ele sempre é rápido lá. No entanto, o México é um circuito diferente de Austin e também está em uma altitude diferente. Portanto, temos de analisar corrida por corrida, embora nosso foco seja garantir o campeonato".

Verstappen deve ficar sem novas vitórias?

Verstappen está sem vitórias desde o GP da Espanha, em junho, no entanto, se o tricampeão ficar sem subir ao lugar mais alto do pódio, a Red Bull pode viver com isso, desde que o piloto vença a temporada.

"Se você mergulhar na história, os pilotos também se tornaram campeões com apenas uma vitória. Max já está com nove. É claro que preferimos vencer, mas nosso principal objetivo é ganhar o campeonato".

No entanto, Marko supõe que Verstappen pensa de forma diferente e não ficará muito feliz se não tiver mais nenhuma vitória em 2024.

"Estamos falando de Max", diz ele com uma risada. "Mas, no fim das contas, o que importa é o campeonato".

