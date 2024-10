A maratona continua! Neste fim de semana, a Fórmula 1 segue acelerando em solo americano, com mais uma visita ao Autódromo Hermanos Rodríguez para o GP da Cidade do México, 20ª etapa da temporada 2024.

O fim de semana na capital mexicana traz algumas novidades, como a presença de Felipe Drugovich e Pato O'Ward no primeiro treino livre da etapa. O brasileiro fará o TL no lugar de Fernando Alonso em sua primeira participação na temporada 2024, dentro da cota de rookies. Além disso, o TL2 da sexta terá 90 minutos de duração, para que os pilotos possam testar os pneus de 2025 da Pirelli.

Com a etapa de Austin, Max Verstappen aumentou sua vantagem na liderança para Lando Norris. O holandês chegou a 354 contra 297. Vencedor do GP dos EUA, Charles Leclerc volta a se aproximar da briga pela vice-liderança, com 275. Oscar Piastri tem 247, enquanto Carlos Sainz fecha o top 5 com 215. Entre os Construtores, a McLaren segue na liderança com 544 contra 504 da Red Bull, que já vê a Ferrari em sua cola, com 496.

Confira a programação do GP da Cidade do México, 20ª etapa da temporada 2024, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do México de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 (90min de duração) Sexta-feira 19h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 14h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 18h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 17h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

