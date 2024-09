Baku recebe no fim de semana a 17ª etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1. O GP do Azerbaijão chega em um momento importantíssimo do campeonato, com a contínua ascensão da McLaren, a queda livre da Red Bull e a boa fase da Ferrari, grande vencedora do GP da Itália.

A Red Bull segue na frente no Mundial de Construtores, mas apenas oito pontos à frente da McLaren (446 a 438), com a Ferrari próxima, com 407 tentos.

Max Verstappen ainda desfruta de uma boa pontuação e tem 62 pontos de vantagem sobre Lando Norris, apenas o terceiro colocado em Monza.

A Fórmula 2 também realiza etapa, antepenúltima da temporada, com o duelo entre Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto, com o francês ainda à frente 10,5 pontos sobre o brasileiro.

Os dois campeonatos seguem com suas transmissões na TV brasileira, o Motorsport.com confirmou, após rumores de que a Band não transmitiria mais a F1.

Confira a programação do GP do Azerbaijão de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 5h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 9h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 8h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 08h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 07h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h35 Bandsports / F1TV Pro

