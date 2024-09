Em discurso no recente GP da Itália, o CEO da F1, Stefano Domenicali, disse que um projeto está sendo discutido para que a Fórmula 1 organize uma corrida sprint para novatos no teste pós-temporada, em Abu Dhabi

Com todo o debate sobre a viabilidade da corrida, mais os benefícios e problemas da propostas, os jornalistas de F1 do Motorsport.com avaliam os aspectos práticos da proposta.

Jonathan Noble - Os problemas práticos da ideia não são intransponíveis

Quando surgiu a conversa sobre uma corrida sprint para estreantes após o teste de Abu Dhabi, parecia ser uma daquelas ideias que não estavam no campo de batalha e que seriam mal vistas por todos.

Assim como os grids invertidos para os GPs, entradas coringas para substituir as estrelas atuais ou sprinklers para encharcar aleatoriamente as pistas, houve muitas propostas malucas ao longo dos anos que surgiram, foram discutidas e depois desapareceram rapidamente.

Mas à medida que os detalhes da ideia do sprint para novatos foram digeridos pelo paddock e pelos chefes de equipe, ficou claro que o conceito tem algum mérito, mesmo que haja complicações a serem superadas.

A premissa básica é simples: reunir os 10 pilotos novatos que participarão do teste pós-GP de Abu Dhabi na terça-feira após o final da temporada, dar a eles uma sessão de qualificação na metade do dia e, em seguida, organizar uma corrida sprint no final da noite.

A vantagem será, nesta era de testes muito restritivos, dar aos jovens uma experiência valiosa de uma corrida com pouco combustível e, em seguida, uma distância tipo stint para entender melhor tanto a luta 'roda a roda' com outros carros quanto o comportamento dos pneus em longos períodos sem troca.

No entanto, há alguns desafios para que isso aconteça, incluindo a elaboração de regulamentos adequados, a questão do pessoal/custos extras que as equipes podem precisar, o aumento dos riscos de danos aos carros, a infraestrutura da FIA necessária para policiar e administrar o evento e a questão de como ele será transmitido - e o impacto que isso terá nos canais atuais da F1.

Embora não seja fácil marcar todos esses elementos (e talvez seja muito difícil resolver as coisas para este ano), nada disso é intransponível. Como tudo na vida, se há vontade, há um caminho.

Com as equipes claramente motivadas a trazer a próxima geração de pilotos e aceitando que as atuais duas sessões de treinos livres no ano que os novatos podem ter provavelmente não são suficientes, o fato de parecer haver um apoio unânime das equipes para encontrar uma solução provavelmente significa que, no final, isso será resolvido. E isso é algo que deve ser aceito.

Como disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff: "Será um esforço para a equipe, obviamente, porque temos mais um dia. Mas estamos na indústria do entretenimento, e essa é a melhor ideia que tivemos até agora para dar a eles mais tempo para dirigir".

Mark Mann-Bryans - Uma maneira de introduzir as estrelas do futuro na competitividade da F1

A introdução de uma corrida de sprint para os novatos no final da temporada é uma maneira fantástica de dar aos pilotos em ascensão um verdadeiro tempo ao volante de um carro de Fórmula 1.

Há muito pouco a ser aprendido com a corrida de talentos brutos nas sessões de TL1 durante toda a temporada, quando o foco está na configuração e no desempenho do carro - isso não oferece uma reflexão justa sobre a capacidade do jovem que está chegando e também é potencialmente prejudicial para qualquer piloto que tenha que ficar de fora da primeira corrida de uma hora de um fim de semana de GPs.

Andrea Kimi Antonelli bateu no muro com apenas 10 minutos em sua estreia no TL1 para a Mercedes em Monza, enquanto tentava ir até o limite, mas em uma sessão em que os outros 19 pilotos estavam se preparando para a corrida e fazendo suas configurações.

O teste de Abu Dhabi também ofereceu outra oportunidade anteriormente, mas, mais uma vez, é quase performático por natureza - a temporada terminou, não há corrida, apenas testes que servem apenas para adicionar mais voltas ao currículo do piloto.

Uma sprint despertaria o interesse, aumentaria a vantagem competitiva dos novatos na corrida e não apenas os ajudaria a se preparar, mas também mostraria o que eles poderiam fazer sob os holofotes de uma corrida real.

Limite cada equipe a um carro, mantenha a mesma regra do atual teste de Abu Dhabi - nenhum piloto pode participar se tiver competido em mais de dois GPs - e realmente dê a alguns dos futuros campeões uma plataforma para mostrar o que podem fazer.

Não é necessário haver nenhuma recompensa tangível, um pódio seria mais do que suficiente, com a oportunidade de chamar a atenção como a principal atração para os participantes.

Filip Cleeren - Uma chance para os participantes de fora da categoria, como O'Ward, da IndyCar?

Acho que a ideia de ter corridas de sprint para novatos faz muito sentido. É injusto o fato dos jovens pilotos terem tão pouco tempo de experiência nos carros de F1 contemporâneos, e duas sessões de TL1 por ano realmente não são suficientes. Basta perguntar ao estreante de 2025, Jack Doohan, que viu sua participação no Canadá com a Alpine ser interrompida após apenas três voltas devido a um problema mecânico.

Sob o limite - sensato - do orçamento, os dias de testes intermináveis já se foram há muito tempo e, desde então, tem sido um tema comum que os novos pilotos tenham dificuldade em conseguir tempo de assento, a menos que sua equipe principal invista em um programa de testes com carros de temporadas anteriores.

Algumas equipes, como a Mercedes, fez isso com Antonelli. Investiram tudo para preparar especificamente um piloto para uma vaga na corrida, mas nem todas as equipes têm o carro disponível ou a equipe de testes para fazer isso.

A realização de uma sprint para novatos no final da temporada resolve alguns problemas de uma só vez. As equipes e seus equipamentos já estão lá, e o carro e as peças de reposição estarão obsoletos após o teste de qualquer maneira, portanto o impacto no limite do orçamento deve ser mínimo.

Um dos problemas pendentes será o ônus operacional de organizar outro evento - com fiscais, controle de corrida e, presumivelmente, algum tipo de cobertura de TV - em uma quarta-feira, além de aumentar a carga de trabalho do pessoal da equipe depois de uma exaustiva rodada tripla, com Las Vegas - Catar - Abu Dhabi, o que significa que as equipes provavelmente terão que transportar mais pessoal.

Do ponto de vista esportivo, não há nada como a pressão de uma sessão de qualificação real e de uma corrida, e passar por todo esse programa com uma equipe de corrida de Fórmula 1 experiente em batalhas será uma experiência inestimável.

À medida que a influência dos resultados da F2 e da F3 na promoção da F1 diminui, ouvimos com frequência como determinados pilotos foram impressionantes em testes privados, mas agora poderemos ver isso com nossos próprios olhos.

Com as equipes provavelmente colocando em campo um carro com um membro de sua academia de jovens pilotos, não posso deixar de sonhar acordado com algumas das outras opções de campo que poderiam apimentar as coisas.

O desempenho de alguém como Pato O'Ward tem sido uma pergunta na boca de muitos fãs, e o mexicano tem experiência anterior em Abu Dhabi como participante do teste de novatos do ano passado. Eu adoraria que a McLaren desse a ele uma chance de semi-competição, já que a temporada (muito condensada) da IndyCar já terá terminado há muito tempo. Coloque-o no carro!

Possível escalação de pilotos

Red Bull: Isack Hadjar

McLaren: Pato O'Ward ou Gabriel Bortoleto

Racing Bulls: Ayumu Iwasa

Ferrari: Oliver Bearman ou Robert Shwartzman

Mercedes: Andrea Kimi Antonelli

Alpine: Jack Doohan

Sauber: Theo Pourchaire

Williams: Zak O'Sullivan

Aston Martin: Felipe Drugovich

Haas: Oliver Bearman ou Pietro Fittipaldi

