Que Adrian Newey já acertou contrato com a Aston Martin para a próxima temporada da Fórmula 1, não é nenhuma novidade. No entanto, agora foi revelado quantos milhões de euros o time de Silverstone está disposto a pagar pelos trabalhos do engenheiro.

A equipe já marcou uma coletiva de imprensa na terça-feira e acredita-se que o evento marcará o anúncio oficial. Agora, a BBC Sports revelou qual o valor acordado entre a equipe e o engenheiro.

Segundo o site, Newey aceitou um acordo de longo prazo para com o time - o contrato seria de cinco anos. Além disso, o salário anual do engenheiro gira em torno de 30 milhões de euros, que, na conversão atual, chega a 220 milhões de reais, isso sem considerar os bônus e complementos.

Adrian deixará a Red Bull ao fim da temporada e deve começar seus trabalhos na Aston Martin no início de março de 2025, visando auxiliar a melhora de desempenho do carro da equipe.

