CEO da F1 quer retorno de corrida na Alemanha

O CEO da F1, Stefano Domenicali, quer o retorno da Alemanha no calendário de corridas da Fórmula 1, que não ocorre desde 2020, quando Nürbürgring assumiu o posto de forma emergencial, devido à pandemia de Covid-19. De forma regular, a última etapa foi em 2019, no circuito de Hockenheim.

Este ano é o quarto ano consecutivo em que nenhum GP será organizado no país da Europa central. Em entrevista ao jornal alemão Bild, Domenicali declarou que tudo está sendo feito para garantir a volta do GP da Alemanha.

"A Alemanha sempre foi uma parte importante do nosso calendário e pertence à tradição do automobilismo e do esporte a motor", diz o executivo italiano. "Hoje em dia, infelizmente, não temos um GP. Não é que não o queiramos, mas a situação na Alemanha mudou. Agora estamos procurando o parceiro certo com quem possamos ter conversas construtivas sobre isso."

As influências da Alemanha na categoria também são fortes agora. A Mercedes tem sua própria equipe de fábrica e também fornece motores para Aston Martin, McLaren e Williams. Além das 'flechas de prata', a Audi também está ocupada montando sua própria equipe de fábrica.

A equipe das 'quatro argolas' adquiriu a Sauber e aparecerá no grid com seu próprio nome a partir de 2026. "A Audi está entrando na F1 e a Mercedes tem sido uma marca forte há anos. Todos nós estamos procurando soluções, mas ainda não as encontramos. Nossa tarefa é encontrá-las", acrescentou o CEO da F1.

Uma possibilidade para o retorno de uma etapa na Alemanha é o chamado sistema de rotação. Isso significaria que os circuitos sediariam uma corrida em um ano e não no seguinte. Com isso, Domenicali espera oferecer corridas suficientes ao mercado europeu.

"Em 2026, veremos algo interessante. Estamos conversando com outros organizadores para propor algo e vamos confirmar isso em breve. Em 2026, teremos um ano em que haverá muitos GPs europeus. Temos muitas opções para isso", conclui.

