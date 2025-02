Está chegando a hora de carro na pista! Após o lançamento coletivo das pinturas da Fórmula 1 2025 nesta terça-feira, no evento 'F1 75', em Londres, o Grupo Bandeirantes confirmou as transmissões da pré-temporada da categoria, cujos testes coletivos acontecem no fim da semana que vem, no Bahrein.

O canal fechado de esportes BandSports e o portal Bandplay passarão as ações do ensaio de Sakhir, conforme anunciou o grupo de mídia. O serviço de streaming oficial da elite global do esporte a motor, F1 TV, também vai passar a pré-temporada no Brasil. No BandSports, apenas parte da atividade vai ao ar.

Os testes da F1 2025 acontecem em três dias, entre quarta e sexta-feira da próxima semana, e os carros estarão na pista entre 4h e 13h (Brasília). O BandSports transmite das 6h às 12h na quarta (26) e na quinta-feira (27), e das 6h às 7h45 na sexta-feira (28). Bandplay e F1 TV transmitem todas as ações.

A primeira de 24 etapas da temporada 2025 da categoria máxima do automobilismo acontece no fim de semana de 16 de março, em Melbourne, onde se disputa o GP da Austrália, no circuito Albert Park. O Motorsport.com faz a cobertura completa aqui, nas redes sociais, via podcast e no YouTube. Não perca!

