Após a apresentação desta terça-feira em Londres, juntamente com o restante das equipes da Fórmula 1, a Ferrari voou de volta para a Itália para estrear seu novo SF-25 no circuito de Fiorano, o carro com o qual espera reconquistar seu trono em ambos os campeonatos mundiais, com sua formação ‘dos sonhos’ composta por Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

O monegasco, o mais jovem mas veterano da equipe (ele encara sua sétima temporada de vermelho), foi o responsável por curtir a estreia do carro, entrando em pista pouco antes das 9h25, no horário local, com as primeiras voltas na pista da Ferrari, que, mais uma vez, contou com a presença de inúmeros tifosi entusiasmados. Este é o 'Dia de filmagem', um dia promocional que representa o shakedown, ou seja, verificar se tudo começou bem na fábrica de Maranello.

O regulamento permite um percurso de 200 quilômetros neste dia, e depois de Charles Leclerc será a vez de Lewis Hamilton, que também experimentará pela primeira vez o SF-25, que a Ferrari também está usando para registrar as primeiras imagens do novo carro.

Agora você pode ver de forma dinâmica, rolando no asfalto, uma decoração que não deixou ninguém indiferente na noite de terça-feira, com uma maior presença do branco na tampa do motor e na parte dianteira do aerofólio traseiro, e do azul na parte traseira do aerofólio traseiro e com os adesivos de outro patrocinador na frente. Além disso, como você deve ter notado, o vermelho tem um tom diferente do 2024, embora ainda seja fosco.

Antes deste dia de filmagens, a Ferrari já se atreveu a publicar as primeiras fotos "reais" do SF-25 na noite de terça-feira, após apresentar a pintura. Lá, as renderizações revelaram as primeiras evidências da ideia de design que os técnicos de Maranello seguiram.

Quanto às mudanças, as mais importantes estão na parte frontal e central do carro. A suspensão dianteira agora é do tipo pull-rod, para igualar-se aos seus rivais e melhorar a aerodinâmica. Os sidepods também foram modificados, tanto no que diz respeito à entrada do radiador quanto ao recesso inferior. E, por outro lado, as saídas de arrefecimento na parte superior do capô do motor são novas, assim como o design do spoiler traseiro, que parece inspirado no Mercedes W15 da temporada passada.

