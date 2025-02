Carlos Sainz ficou disponível para o mercado de pilotos da Fórmula 1 de 2025 desde o dia 1º de fevereiro de 2024, depois que a Ferrari anunciou Lewis Hamilton como o novo companheiro de equipe de Charles Leclerc. O chefe de equipe da Williams, James Vowles não hesitou nem por um segundo.

O ex-Scuderia foi muito procurado nos meses seguintes. A Alpine e a Sauber, em particular, tentaram contratar o espanhol, mas sem sucesso, apesar das possíveis ligações entre a futura equipe da Audi e o pai de Sainz, que representou a marca nos últimos três Rally Dakar.

Assim, Sainz seguiu a visão da Williams apresentada a ele por Vowles. Agora no cargo há dois anos, ele modernizou a lendária equipe britânica com mais de 300 novos contratados. A vinda de Sainz também foi crucial.

Vowles: "Traz uma dimensão completamente nova"

Alexander Albon tem apresentado resultados consistentes desde que entrou para a equipe em 2022, marcando 43 dos 53 pontos da equipe nas últimas três temporadas. No entanto, os jovens pilotos Logan Sargeant e Franco Colapinto tiveram dificuldades: Embora Colapinto tenha demonstrado seu potencial, ambos sofreram muitos acidentes.

Para a Williams, Sainz é uma aposta segura que pode proporcionar resultados consistentes - e também uma mente técnica valiosa. "Ele trabalha muito bem com Alex, especialmente quando se trata de sistemas de controle - diferenciais, configurações de freio e assim por diante", explicou Vowles quando a Williams apresentou seu novo FW47.

"Ele traz uma dimensão totalmente nova. Franco tem talento, mas tivemos que ensinar a ele quase tudo sobre os sistemas de controle ao longo do caminho".

"Agora temos um especialista que já venceu corridas, e isso leva a equipe a um novo patamar. O mesmo se aplica às largadas. Há muitos detalhes pequenos, mas importantes".

"Mesmo sem ter pilotado, já posso ver uma mudança em nosso desempenho em comparação com o que tínhamos antes", enfatiza Vowles, que está particularmente satisfeito com o relato direto de Sainz no teste pós-temporada de 2024 em Abu Dhabi.

Williams confirmou a direção de desenvolvimento

"Quando ele testou em Abu Dhabi, imediatamente nos deu um feedback [relato] preciso sobre a aerodinâmica", disse o britânico. "O bom é que ele concorda com Alex - e ainda melhor: eram exatamente as áreas em que queríamos nos concentrar para 2025".

"Conseguimos entender exatamente onde estavam nossos pontos fracos em comparação com o carro que ainda era capaz de vencer alguns dias antes".

"Mais importante ainda, conseguimos garantir que nossa direção de desenvolvimento - e tenho o prazer de dizer que está correta - permaneça no caminho certo".

"Ele sabe o que é excelência. Ele estava em um carro no ano passado que era capaz de vencer, que foi a referência por longos períodos - e ele traz esse conhecimento com ele".

"E, finalmente, essa talvez seja uma observação mais qualitativa, mas vejo uma equipe que parece mais feliz e mais confiante porque vê um caminho claro para o futuro - e isso é graças a Carlos e Alex", disse Vowles.

Sainz elogia a abordagem da equipe

Mas por quanto tempo o próprio Sainz continuará feliz? Durante seu tempo na Ferrari, o novo piloto da Williams se acostumou a subir regularmente no pódio e a lutar por vitórias.

Mas agora ele está competindo por uma equipe cujo último pódio (sem contar a 'não' corrida do GP da Bélgica de 2021) data do Azerbaijão de 2017. O melhor resultado de Albon na temporada de 2024 foi o sétimo lugar - também em Baku.

"Honestamente, não sei como vou reagir ao fato de, de repente, estar lutando por posições entre a P7 e a P15", admite Sainz abertamente. "Não sei o quanto sentirei falta disso. Não sei o quanto vou gostar disso".

"Quanto sentirei falta de vencer? O quanto sentirei inveja dos pilotos que estão lutando pelas posições pelas quais eu costumava lutar?", o espanhol se pergunta e admite: "Não sei dizer o quanto sentirei isso".

O que o ajudará a se acostumar com a nova situação, no entanto, é o ambiente na Williams. O veterano está entusiasmado com sua nova equipe: "Estou muito feliz, muito motivado, animado e me sinto apoiado. Tenho um chefe de equipe e uma equipe que acredita plenamente em minhas habilidades".

"O que eu gosto nesta equipe é que eles estão incrivelmente interessados em me ouvir e fazem muitas perguntas. Sinto que tudo o que eu disse foi colocado em prática - e acredito que isso logo terá um impacto".

E a Williams precisará de Sainz em sua melhor forma. "É possível ver que o meio-campo está em sintonia com as principais equipes. Em Abu Dhabi, estávamos todos a menos de meio segundo um do outro no Q1", enfatizou. De fato, apenas 0,431 segundos separava Valtteri Bottas, segundo colocado, de Colapinto, na 19ª posição.

"Para recuperar esse meio segundo em uma volta completa, estamos falando de meio décimo de segundo por curva. Será que sou bom o suficiente para compensar isso? Você tem que ser muito bom para fazer isso", diz Sainz.

A Williams definitivamente precisará disso, porque as diferenças de desempenho entre as equipes provavelmente ficarão mais equilibradas na última temporada com regulamentos técnicos antigos e estáveis.

