Carlos Sainz, que correrá pela Williams na próxima temporada, elencou os quatro principais candidatos ao título de 2025 da Fórmula 1. O nome de Lewis Hamilton, que o substituirá na Ferrari, nem sequer apareceu na lista do piloto espanhol.

Em uma entrevista à SoyMotor, o ex-piloto da Ferrari teve uma opinião forte sobre os favoritos para a próxima temporada: "Não sei [quem vencerá]. Acho que será decidido entre os três primeiros [Verstappen, Norris, Leclerc] que você mencionou", disse Sainz.

O espanhol acrescentou que, se a Mercedes construir um carro competitivo, George Russell poderá entrar para a lista de favoritos: "Se a Mercedes construir um bom carro, eu colocaria Russell na lista. Acho que ele está em um nível muito bom. Qualquer um deles poderia vencer o outro este ano", disse.

Sainz, que obteve três vitórias com a Ferrari no ano passado, agora assinou um contrato de vários anos com a Williams, onde formará equipe com Alex Albon. A equipe de Grove está tentando sair do oitavo lugar no campeonato de construtores do ano passado.

A Ferrari anunciou a contratação de Hamilton em fevereiro de 2024, que será parceiro de Charles Leclerc a partir da próxima temporada. O piloto britânico buscará um recorde de oitavo título no campeonato da F1.

Na entrevista, Sainz também discutiu a carreira de Fernando Alonso, que ele acredita que a F1 não foi totalmente justa com ele. "É um mundo que às vezes não é justo - e no caso de Fernando, com seu talento, não foi totalmente justo", explicou.

O bicampeão Alonso chegou perto de ganhar mais títulos várias vezes em sua carreira, especialmente durante sua passagem pela Ferrari, quando ficou atrás de Sebastian Vettel na última corrida, tanto em 2010 quanto em 2012.

Sainz também discutiu as dificuldades das regras atuais, usando o exemplo da Aston Martin: "O caso da Aston Martin mostra como [as regras atuais] são difíceis. No entanto, é o esporte que continua a nos divertir mais", concluiu.

Alonso, agora com 43 anos, ainda estava na disputa por uma vitória na corrida com a Aston Martin em 2023, mas o desempenho da equipe caiu no final da temporada e ela teve dificuldades para se manter competitiva em 2024.

