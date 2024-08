F1: Binotto estaria cogitando Bortoleto para Sauber, diz site

O futuro da Audi está sendo um dos assuntos mais comentados na Fórmula 1 no momento, isso porque a equipe está passando por uma reformulação com a contratação de Mattia Binotto e Jonathan Wheatley, visando criar forças para a entrada na categoria em 2026, quando 'substituir' a Sauber.

A equipe já anunciou o nome de Nico Hulkeberg para 2025, enquanto ainda guirá sob as cores da Sauber. Porém, ainda tem um assento em aberto e em discussões. Agora, segundo o site Formu1a Uno, o ex-chefe da Ferrari pode estar cogitando o nome do brasileiro Gabriel Bortoleto.

Isso estaria acontecendo devido à decisão de Carlos Sainz de ir para a Williams, o que reduziu as opções da Sauber. Para resolver essa situação, o alto escalão estaria focando em jovens pilotos.

Bortoleto está impressionando positivamente para o seu primeiro ano na Fórmula 2. O piloto, atualmente, está na segunda posição na tabela, ficando atrás de Isack Hadjar e bem a frente de Andrea Kimi Antonelli, que está em quinto e é cogitado para a vaga na Mercedes ao lado de George Russell.

Gabriel ingressou na McLaren Academy em outubro de 2023, após conquistar o título da Fórmula 3 no mesmo ano. Ele também participa dos testes de simuladores na equipe de F1 e precisará do aval de Zak Brown para deixar o cargo, caso assine com a futura Audi.

No entanto, o nome do brasileiro não seria o único na lista de Binotto. O engenheiro italiano também estaria cogitando entrar em contato com Robert Schwartzman, piloto da Ferrari na WEC, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, mesmo ligado à RB, e Mick Schumacher para a vaga disponível para 2025.

