A maior volta por cima desde Lázaro? Todo mundo adora uma boa história do tipo, e a Fórmula 1 já teve muitas delas ao longo de seus quase 75 anos de história como uma competição de gladiadores entre homens e máquinas.

Na atual temporada, Max Verstappen tem uma vantagem saudável de 78 pontos sobre Lando Norris, mas o holandês, aparentemente vulnerável, teve que aceitar que não tem mais o carro mais rápido da F1; McLaren e Mercedes dividiram o quarteto de vitórias mais recente, rumo à pausa de verão. A Red Bull, por sua vez, tem apenas 42 pontos de vantagem sobre a McLaren na classificação dos construtores.

Se Verstappen e a Red Bull conseguirem o impensável e perdendo os campeonatos deste ano, será a maior oscilação no Mundial de Pilotos no meio da temporada desde, bem, sempre. Damon Hill reduziu a enorme vantagem de Michael Schumacher no campeonato de pilotos de 1994 graças às indiscrições do alemão naquele ano, mas o piloto da Benetton negou-lhe a chance de completar a reviravolta com a infame colisão na final de Adelaide.

Depois, houve a tentativa de Sebastian Vettel de diminuir a considerável vantagem de Jenson Button em 2009, quando o desenvolvimento da Red Bull a fez ultrapassar a Brawn GP, mas o britânico conseguiu se livrar do nervosismo do campeonato para encerrar a história de conto de fadas da equipe.

Mas há muitos exemplos de pilotos que superaram as probabilidades consideráveis na segunda metade da temporada para conquistar o título. Para uma reflexão completa sobre o título deste ano, selecionamos os vencedores que dirigiram para equipes diferentes em comparação com o piloto que liderava no ponto intermediário da temporada. Ou, em um caso, que tinha uma liderança significativa com apenas três rodadas restantes...

1964 - Surtees nega a Clark a defesa bem-sucedida do título, ajudado pela queda de Hill

Os três primeiros depois da 5ª rodada: Clark 30, Hill 26, Ginther 11

Os três primeiros no final da temporada: Surtees 40, Hill 39, Clark 32

Após a quinta rodada do campeonato mundial de 1964, em Brands Hatch, John Surtees nem sequer figurava entre os cinco primeiros do campeonato. Ele tinha apenas 10 pontos e estava empatado em sexto lugar com Dan Gurney, atrás de um trio de pilotos - Richie Ginther, Peter Arundell e Jack Brabham - empatados com 11. O cenário estava pronto para o piloto da Lotus, Jim Clark, e Graham Hill, da BRM, entrarem em um duelo pelo segundo título mundial.

Surtees havia conseguido apenas dois resultados com pontos nas cinco primeiras corridas: um segundo lugar em Zandvoort e um terceiro na já mencionada corrida de Brands Hatch. No entanto, o campeão de motociclismo colocou sua busca pelo título sobre quatro rodas de volta nos trilhos com a vitória em Nurburgring, apesar de ter perdido a liderança na primeira volta para o companheiro de equipe da Ferrari, Lorenzo Bandini, que logo foi ultrapassado por Clark.

Surtees ultrapassou os dois para assumir a liderança e controlou um desafio de Dan Gurney para liderar os dois terços finais da corrida de 15 voltas. Hill terminou em segundo e ficou dois pontos à frente de Clark na liderança da classificação.

Uma falha na suspensão em Zeltweg interrompeu o progresso, mas os danos foram limitados, pois tanto Hill quanto Clark também se retiraram da corrida austríaca, o que significa que Surtees ainda não estava fora da contagem.

Em seguida, ele venceu a corrida da Ferrari em Monza, ficando a quatro pontos de Hill, e levou a equipe da North American Racing Team ao segundo lugar em Watkins Glen, embora Hill tenha aumentado sua vantagem no campeonato para cinco pontos com a vitória.

Na era dos pontos perdidos, Hill já tinha que perder seu quinto lugar no GP da Bélgica, o que significava que ele precisava de pelo menos um terceiro lugar para garantir o título na final do México. Lá, Clark liderou com Gurney, com Hill em terceiro, acima de Bandini e Surtees, o que efetivamente extinguiu as chances de título do último.

Então veio a reviravolta. Bandini se enroscou com Hill em uma tentativa de ultrapassagem na curva do Autódromo Hermanos Rodriguez, fazendo com que ambos girassem, danificando o escapamento de Hill. Como resultado, o campeão de 1962 ficou sem potência e caiu para 11º no clímax da corrida, acabando com sua chance de outro título e aumentando significativamente as esperanças de Clark.

O Lotus 33 do escocês começou a vazar óleo e acabou parando na última volta. Ciente das ramificações do campeonato, Bandini desempenhou o papel de companheiro de equipe obediente e deixou Surtees passar para o segundo lugar, garantindo que o britânico conquistasse um título improvável que estava por um fio.

1976 - Hunt vence Lauda em uma temporada polêmica

Os três primeiros colocados após a oitava rodada: Lauda 55, Hunt 26, Depailler 26

Os três primeiros no final da temporada: Hunt 69, Lauda 68, Scheckter 49



A maioria das pessoas está familiarizada com a disputa pelo título de 1976 entre Niki Lauda e James Hunt, embora ela tenha sido pouco relevante na primeira metade do ano. Hunt foi destituído de sua vitória no GP da Espanha quando seu McLaren M23 foi considerado com uma largura acima do permitido, em 1,8 cm.

Após o GP da França, Lauda tinha uma vantagem confortável de 55 pontos e parecia pronto para defender com sucesso seu título de 1975. Hunt subiu para o quarto lugar na classificação do campeonato com a vitória em Paul Ricard, quando Lauda abandonou. Em seguida, passou a ser o segundo colocado quando sua vitória em Jarama foi restabelecida com o recurso, ficando à frente da dupla da Tyrrell, Patrick Depailler e Jody Scheckter.

O GP da Grã-Bretanha também foi polêmico, pois Hunt se envolveu em um acidente na primeira volta, provocado pela tentativa de Clay Regazzoni de ultrapassar Lauda na curva Paddock Hill. A corrida teve bandeira vermelha e, com danos na suspensão, Hunt saiu da pista. Seu carro original acabou sendo consertado, devido a uma confusão sobre o uso do carro reserva, e Hunt teve permissão para voltar à pista.

Ele assumiu a liderança em cima de Lauda quando a Ferrari começou a apresentar problemas na caixa de câmbio e aparentemente venceu, mas a Ferrari protestou com sucesso contra o resultado, argumentando que Hunt não estava correndo quando a corrida foi interrompida.

Assim, Hunt foi desclassificado, aumentando a liderança de Lauda no campeonato, mas o austríaco sofreu um terrível incidente quase fatal em Nurburgring e foi resgatado de sua Ferrari em chamas.

Apesar das cicatrizes consideráveis no rosto e da inalação de vapores nocivos, Lauda só perdeu os GPs da Áustria e da Holanda, embora a Ferrari tenha boicotado o primeiro para se opor à reintegração de Hunt em Jarama. Hunt, que havia vencido a corrida alemã quando ela foi reiniciada, também conquistou a vitória em Zandvoort e ficou 14 pontos atrás de Lauda no campeonato.

Ele abandonou em Monza, enquanto Lauda superou uma dor incrível para chegar em quarto lugar, mas voltou a vencer no Canadá e em Watkins Glen. Tudo estava muito bem encaminhado para a final em Fuji, que começou em condições torrenciais. Lauda desistiu após duas voltas, decidindo que não queria arriscar sua vida correndo em um clima terrível em nome de um título, o que significava que Hunt só precisava terminar em quarto lugar.

À medida que o circuito secava, Hunt começou a perder desempenho e fez uma parada tardia no final da volta 68 para colocar pneus novos. Com pneus novos, ele alcançou e ultrapassou Alan Jones e Regazzoni, conquistando o terceiro lugar e o título de 1976.

1982 - Rosberg conquista o título com apenas uma vitória

Os três primeiros depois da oitava rodada: Watson 30, Pironi 20, Patrese 19

Os três primeiros no final da temporada: Rosberg 44, Pironi 39, Watson 39



Com 11 vencedores diferentes e nenhum piloto vencendo mais de duas corridas, 1982 foi um ano extremamente competitivo. Também teve notas desesperadamente sombrias com a morte de Gilles Villeneuve, enquanto Didier Pironi sofreu um incidente que pôs fim à sua carreira e mudou a aparência de uma batalha de campeonato altamente disputada.

Alain Prost venceu as duas primeiras corridas, mas a confiabilidade da Renault (e seu próprio acidente em Mônaco) garantiram que ele se afastasse da briga pelo título. Na metade da temporada, após o GP do Canadá, John Watson havia conquistado duas vitórias e estava no topo do campeonato, 10 pontos à frente de Didier Pironi, da Ferrari, mas a forma do piloto da McLaren despencou depois disso e ele não conseguiu marcar nenhum ponto nas seis corridas seguintes.

Pironi assumiu a liderança do campeonato em Brands Hatch e aumentou a vantagem para nove pontos sobre Watson no GP da França. Ele fez a pole para a corrida seguinte, em Hockenheim, mas sofreu uma forte batida mais tarde, em um treino molhado, quando presumiu que Derek Daly estava saindo da linha para deixá-lo passar, mas acabou pegando um Alain Prost sem visão no spray e pulando por cima de seu Renault.

As pernas do francês foram quebradas pelo impacto, encerrando sua carreira na F1. Ao terminar em terceiro lugar, Keke Rosberg entrou em cena e ficou a nove pontos de Pironi no campeonato.

Rosberg foi ultrapassado na linha de chegada por Elio de Angelis em Osterreichring, os dois ficaram separados por apenas 0s05, mas o finlandês se recuperou e conquistou sua única vitória do ano em Dijon, na corrida seguinte. Mas o título ainda não estava garantido.

Rosberg não conseguiu marcar pontos em Monza, e Watson ficou em quarto lugar, a nove pontos para a final, no Caesars Palace. Ele precisava vencer e fazer com que Rosberg não conseguisse marcar pontos no estacionamento de Las Vegas; apesar de uma brilhante corrida de recuperação, Watson não conseguiu diminuir a vantagem de Michele Alboreto e se contentou com o segundo lugar. Rosberg terminou em quinto, consolidando uma improvável vitória no campeonato.

1983 - Piquet se beneficia do show de horrores da falta de confiabilidade da Renault

Os três primeiros colocados após a 12ª rodada: Prost 51, Arnoux 43, Piquet 37

Os três primeiros no final da temporada: Piquet 59, Prost 57, Arnoux 49

Ao contrário das outras entradas, tiramos um retrato do campeonato de 1983 a três corridas do fim. Prost estava oito pontos à frente de René Arnoux, da Ferrari, e 14 à frente de Nelson Piquet, da Brabham, mas os problemas de confiabilidade que atormentaram suas esperanças no campeonato de 1982 começaram a aparecer. Arnoux havia vencido o GP da Holanda para entrar na briga pelo título quando Prost e Piquet abandonaram, levando a disputa para o trio final de provas.

No primeiro desses três, Piquet e Arnoux terminaram em primeiro e segundo lugar em Monza para dar um passo decisivo em direção a Prost na classificação, quando o turbocompressor do Renault falhou na metade da corrida. Uma rodada organizada às pressas em Brands Hatch substituiu uma corrida planejada em Nova York, em Flushing Meadows, que Piquet também venceu graças a Riccardo Patrese e Elio de Angelis que se chocaram na frente do pelotão.

Prost terminou em segundo para impedir Piquet de completar seu salto vertiginoso para a liderança do campeonato, enquanto Arnoux sofreu uma rodada que lhe custou pontos. Isso efetivamente tirou o francês do páreo, que precisava de uma vitória para ter pelo menos uma chance de conquistar o título.

Tudo se resumiu à final em Kyalami, com Prost apenas dois pontos à frente de Piquet na classificação, e Arnoux mais seis atrás. Piquet havia sido derrotado na pole por Patrick Tambay por pouco menos de um quarto de segundo, mas ele ultrapassou o piloto da Ferrari em uma tentativa de completar a reviravolta no campeonato. Arnoux logo saiu definitivamente da briga depois de um problema no motor no início da corrida, enquanto Prost precisava recuperar terreno para se aproximar de Piquet e ter uma chance de preservar sua liderança em pontos.

Depois de ultrapassar Tambay nas primeiras voltas, Prost assumiu a terceira posição de Andrea de Cesaris, que largou bem, e parecia que iria desafiar a dupla da Brabham na frente - Piquet e Patrese. Em vez disso, o Renault de Prost decidiu desistir quando o turbo falhou mais uma vez. Piquet tirou o pé para garantir que levaria seu BT52 com motores BMW até o fim, terminando em terceiro para completar a corrida e conquistar seu segundo título mundial.

2007 - Raikkonen se beneficia do conflito interno da McLaren

Os três primeiros depois da nona rodada: Hamilton 70, Alonso 58, Raikkonen 52

Os três primeiros no final da temporada: Raikkonen 110, Hamilton 109, Alonso 109

Esperava-se que 2007 fosse uma luta direta entre Kimi Raikkonen, da Ferrari, e Fernando Alonso, da McLaren, mas nenhum dos dois contava com o fato de que o novato Lewis Hamilton causaria um impacto sísmico imediato no cenário da F1.

Embora Raikkonen tenha vencido a abertura da temporada na Austrália, a McLaren rapidamente afirmou seu domínio e, ao final da sétima rodada do campeonato, Hamilton liderava o campeonato com 10 pontos de vantagem sobre Alonso - Raikkonen havia ficado para trás após não subir ao pódio nas quatro corridas anteriores.

Mas a sorte de Raikkonen mudou e ele venceu os GPs da França e da Grã-Bretanha, que antecederam a metade da temporada. Apesar disso, ele ainda estava 18 pontos atrás de Hamilton após a vitória em Silverstone, e Alonso ficou a dois pontos de seu companheiro de equipe em um GP da Alemanha molhado, quando nem Hamilton nem Raikkonen pontuaram.

O lacônico finlandês, então, entrou em uma fase brilhante nas últimas sete corridas da temporada; ele terminou em segundo lugar, atrás de Hamilton, na Hungria, uma corrida dominada pelo conflito entre Alonso e Hamilton, quando o espanhol impediu que seu companheiro de equipe fizesse a última volta na classificação, permanecendo parado no pitlane.

A Ferrari fez um 1-2 na Turquia na corrida seguinte, com Felipe Massa ganhando em cima de Raikkonen e ficando à frente de seu companheiro de equipe na classificação do campeonato.

O 1-2 da McLaren em Monza restaurou a vantagem de 18 pontos de Hamilton sobre Raikkonen, enquanto Alonso ficou em segundo no geral e a três pontos da liderança. A vitória de Raikkonen na Bélgica reduziu a diferença para 13 pontos, enquanto Hamilton venceu para aumentá-la para 17, mas o abandono do britânico na China depois parar no cascalho de entrada do pitlane reduziu o déficit de Raikkonen para sete pontos.

Então veio a final no Brasil. Massa fez a pole em cima de Hamilton, Raikkonen e Alonso, e a Ferrari passou a liderar o campeonato logo no início, quando Raikkonen passou o líder do campeonato por fora na primeira curva com uma largada rápida. Alonso o seguiu na parte inferior da colina, provocando uma reação de Hamilton, que posteriormente travou na Descida do Lago e perdeu mais posições.

Em sua recuperação, vindo do oitavo lugar, o ritmo de Hamilton desapareceu repentinamente com um problema na caixa de câmbio, e o progresso foi ainda mais prejudicado quando a McLaren descobriu que precisava fazer três paradas para seu piloto, depois de ter feito uma parada curta no primeiro tempo.

Com Hamilton sobrecarregado, Raikkonen só precisava que Massa mantivesse Alonso à distância - o que o brasileiro fez - para conquistar seu único título mundial. Hamilton, que terminou em sétimo, teve um vislumbre de esperança quando a BMW e a Williams estavam sendo investigadas por irregularidades no combustível, mas isso acabou não dando em nada. Raikkonen, em circunstâncias incríveis, havia se tornado campeão.

2012 - Vettel dá um salto na segunda metade do campeonato para conquistar o terceiro título consecutivo

Os três primeiros colocados após a 11ª rodada: Alonso 164, Webber 124, Vettel 122

Os três primeiros no final da temporada: Vettel 281, Alonso 278, Raikkonen 207

Em muitos aspectos, 2012 foi um sucessor espiritual de 1982 - embora, felizmente, sem a tristeza e as disputas políticas. Uma sequência de sete vencedores diferentes nas sete primeiras corridas foi encerrada com a vitória de Alonso em Valência, uma corrida em que ele assumiu a liderança de Sebastian Vettel quando o alternador do piloto da Red Bull quebrou. O espanhol chegou em segundo lugar em Silverstone e venceu em Hockenheim, ficando 34 pontos à frente de Mark Webber e 44 de Vettel.

Vettel reduziu a diferença para 42 pontos na Hungria, mas Alonso tinha uma liderança muito clara no início da pausa de verão. Em seguida, Alonso abandonou nas manobras de pinball de Romain Grosjean na Bélgica, permitindo que Vettel reduzisse a diferença para 24 pontos. Mas Alonso recuperou parte dessa vantagem em Monza, quando o alternador de Vettel voltou a causar problemas. Naquele momento, Vettel chegou a sair do top 3 do campeonato, com Hamilton e Raikkonen se distanciando dele e de Alonso.

Mas Vettel voltou a disparar de forma espetacular, conquistando quatro vitórias consecutivas em Cingapura, Japão, Coreia e Índia. Ele agora estava à frente de Alonso por 13 pontos, uma diferença preservada na final do Brasil, já que os dois dividiram um segundo e um terceiro lugares nas corridas de Abu Dhabi e Austin.

Alonso não se classificou bem para a corrida de Interlagos, largando apenas em oitavo, enquanto Vettel ficou em quarto no grid. Os dois se chocaram nas primeiras curvas, o que fez com que Vettel caísse para sétimo e ficasse no meio do pelotão. Em seguida, ele se chocou com Bruno Senna, que fez Vettel rodar e empurrou o então bicampeão mais abaixo na classificação. Alonso subiu para o segundo lugar, mas nunca esteve próximo do líder Jenson Button.

Vettel se recuperou e chegou em sexto, mas teve que fazer uma longa parada nos boxes para colocar pneus intermediários quando a chuva caiu mais tarde na corrida, pois a Red Bull não estava preparada para ele. No final das contas, tudo se resumiu a uma ultrapassagem sobre Michael Schumacher na volta 64, que colocou Vettel de volta em sexto e garantiu que ele - se a ordem fosse mantida - seria campeão. Quando Paul di Resta bateu para acionar o safety car, o campeonato acabou - e o olhar de mil jardas de Alonso ficou marcado na memória de todos que assistiram a um final dramático.

2018 - Hamilton reverte a desvantagem para Vettel pelo segundo ano consecutivo

Os três primeiros após a 10ª rodada: Vettel 171, Hamilton 163, Raikkonen 116

Os três primeiros no final da temporada: Hamilton 408, Vettel 320, Raikkonen 251

Em 2017, Hamilton estava atrás no campeonato em relação a Vettel, da Ferrari, no meio da temporada, mas deu a volta por cima e conquistou o quarto título mundial. A história se repetiu em 2018, quando Vettel, mais uma vez, levou a Ferrari a uma batalha pelo campeonato contra o poder da Mercedes.

Quando Vettel venceu no GP da Grã-Bretanha, ele estava oito pontos à frente de Hamilton - sete pontos a mais do que estava no mesmo momento em 2017. E Vettel estava pronto para aumentar sua vantagem em Hockenheim, liderando após largar da pole, apesar de uma batalha contra o superaquecimento dos pneus e da dificuldade com um pedaço da asa dianteira que faltou depois de bater em uma zebra. Faltando 15 voltas para o final, tudo mudou em um piscar de olhos; Vettel jogou sua Ferrari no muro na curva Sachs e entregou a liderança a Hamilton em uma bandeja de prata.

Hamilton esperava que esse fosse o ponto de virada, e sua inferência provou estar correta; o piloto da Mercedes havia vencido três das 10 primeiras corridas, mas obteve oito vitórias nas 11 últimas, enquanto Vettel cometia uma série de erros que acabaram com suas aspirações no campeonato. No mesmo período de corridas, Vettel venceu apenas uma vez, na Bélgica.

Os dois se enfrentaram no GP da Itália e Vettel se saiu pior, e o alemão só conseguiu terminar em terceiro em Cingapura e na Rússia. O caixão veio quando ele caiu na classificação no Japão após contato com Max Verstappen, terminando em sexto, e Hamilton conquistou o título no México com duas corridas de antecedência.

