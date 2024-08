Audi detalha funções de Wheatley e Binotto na equipe de F1

A Red Bull divulgou que Jonathan Wheatley sairá da equipe ao fim da temporada de 2024. Dessa maneira, o mecânico assumirá papel importante ao lado de Mattia Binotto no projeto de entrada da Audi na Fórmula 1.

Após o comunicado publicado pela Red Bull, a Audi levou algum tempo para se pronunciar e confirmar as informações, revelando que Wheatley só começará a trabalhar na Audi em julho de 2025.

Ao fim da temporada de 2024, o mecânico ficará alguns meses em licença até voltar aos trabalhos no novo cargo de diretor da equipe da atual Sauber. Importante ressaltar que a Audi só entrará oficialmente no grid em 2026.

No comunicado, a empresa alemã confirmou como funcionará a parceria entre Binotto e Wheatley, dizendo que já "há uma divisão clara de funções, e as responsabilidades foram definidas individualmente" e que cada um deles "assumirá conjuntamente a responsabilidade pelo sucesso da equipe de corrida".

Apesar de terem toda a responsabilidade, eles irão se reportar diretamente ao CEO da Audi Gernot Dollner. Dessa forma, Binotto fica responsável pela fábrica e pelo departamento técnico da Audi em Hinwil, supervisionando o design e a construção de novos carros Audi, bem como pela fábrica de motores em Neuburg.

Wheatley, por sua vez, fica a frente da equipe de F1 em eventos e será o porta-voz oficial na mídia.

"A decisão em favor de uma equipe de gestão dupla faz parte do realinhamento da estrutura de controle da futura equipe de fábrica no contexto da aquisição total de todas as ações do Grupo Sauber pela Audi".

Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley is presented with the DHL Fastest Pit Stop Award 2023 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Jonathan teve um papel importante em muitas vitórias de corrida de Fórmula 1 e títulos de campeonato mundial em sua carreira na F1 até agora, e tem ampla experiência no paddock. Ele é uma adição muito valiosa para nossa equipe", disse Gernot Dollner.

O CEO da Audi confia que a adição de Wheatley ao time e parceria com Binotto deve construir um "nível extremamente alto de competência".

"A experiência e a capacidade deles nos ajudarão a nos firmar rapidamente no difícil mundo competitivo da Fórmula 1".

Ao comentar o assunto, Wheatley disse estar orgulhoso de seu desempenho na Red Bull, onde ficou nos últimos 18 anos, mas se despede buscando novas oportunidades na F1.

"No entanto, a oportunidade de desempenhar um papel ativo na entrada da Audi na Fórmula 1 como chefe de uma equipe de fábrica é uma perspectiva extremamente emocionante, e estou ansioso pelo desafio".

Binotto também falou sobre a parceira com o mecânico e disse que está "ansioso" para montar uma nova equipe com Jonathan.

"Conheço Jonathan há muitos anos e o considero um especialista em automobilismo experiente e comprometido".

