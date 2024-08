Antes do início da pausa de agosto, Lando Norris se posicionou em segundo na tabela de pilotos da Fórmula 1, ficando 78 pontos atrás do líder Max Verstappen. Com chances de conseguir virar a situação, o piloto da McLaren precisa ter resultados incríveis nas próximas provas, mas Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, parece não achar impossível.

Ao ser perguntado sobre o assunto, o piloto de Mercedes admitiu que "é uma grande diferença" de pontos que separam Verstappen de Norris, mas citou o próprio passado ao comentar:

"Há muito tempo que luto pelo título, mas acho que chegou um ponto em que fiquei 40 pontos atrás".

O campeão britânico fez referência à sua recuperação contra Nico Rosberg, mas também o oposto que aconteceu em 2007 contra a Ferrari. Com sua colocação, Hamilton deixou claro que Norris só precisa conquistar bons resultados para conseguir se colocar como competidor direto de Verstappen.

Lewis ainda avaliou o atual desempenho da McLaren, dizendo que enxerga a possibilidade de uma reviravolta no campeonato, caso a equipe continue no mesmo ritmo.

"A McLaren está indo muito bem, então a recuperação não parece impossível".

O piloto ainda declarou que Norris não deve perder a esperança, apesar de achar que "será muito, muito desafiador".

