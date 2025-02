F1: Ocon danifica carro de 2025 da Haas durante filmagem

No último domingo (17), a Haas realizou o shakedown de seu carro de 2025, o VF-25, para as filmagens que irão para as redes sociais no início da temporada da Fórmula 1. No entanto, um momento inesperado acabou acontecendo para Esteban Ocon, que faz sua estreia na equipe.

O evento aconteceu a portas fechadas em Silverstone, na Inglaterra, mas o fotógrafo Cameron Hardy conseguiu o registro do novo carro com o side-pot do francês danificado.

No Instagram, o fotógrafo mostrou o painel lateral de Ocon danificado, mas não se sabe exatamente o que pode ter acontecido. No entanto, Hardy explicou que não foi uma batida, apenas um pedaço que poderia ter se soltado e que foi concertado com fita.

Em 2025, a Haas terá uma nova dupla de pilotos - Ocon e o estreante Oliver Bearman. Isso acontece após a saída de Nico Hulkenberg para a Sauber e Kevin Magnussen, que decidiu se aventurar nas corridas de resistência.

Importante lembrar que a pintura usada pela Haas para as filmagens não é a mesma que deve ser mostrada no evento na próxima terça-feira (18) em Londres.

