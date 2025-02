Gerhard Berger, de 65 anos de idade, que correu na Fórmula 1 entre 1984 e 1997, acredita que os erros de Lando Norris no ano passado foram resultado de ele ainda não estar pronto para desafiar Max Verstappen pelo título.

Berger comparou a situação de Norris ao início da carreira de Verstappen, enfatizando que o piloto da Red Bull passou por um processo de desenvolvimento semelhante antes de atingir seu nível atual de domínio.

Norris não conseguiu participar plenamente da luta pelo campeonato na temporada passada, ficando 63 pontos atrás de Verstappen.

Embora Norris não tenha conseguido aproveitar totalmente algumas oportunidades ao longo da temporada de 2024, Verstappen continuou a acumular pontos de forma constante. Apesar do RB20 ser mais fraco que os carros anteriores da Red Bull, o piloto holandês conseguiu vencer seu quarto campeonato consecutivo.

Norris, por outro lado, mostrou um bom desempenho nos qualis, mas muitas vezes perdeu posições durante a corrida. Em sua carreira na F1, ele não liderou a primeira volta em nenhuma das sete primeiras poles. No entanto, ele quebrou essa maldição no GP de Singapura de 2024 e conquistou a vitória largando na pole position. Mas Norris quase bateu seu MCL38 no muro em três ocasiões diferentes no Circuito de Marina Bay devido a lapsos de concentração.

Mas, de acordo com Berger, esses erros diminuirão com o tempo e Norris chegará ao nível em que poderá competir consistentemente pelo título.

"Acho que Norris ainda não estava pronto para ganhar o título em uma luta mano a mano com Verstappen", disse Berger à Auto Motor und Sport.

“Talvez tenha demorado um pouco para a McLaren se tornar uma equipe vencedora. Mas Norris faz um trabalho muito bom nos fundamentos. Ele é um piloto extremamente talentoso.”

“As pessoas tentam interpretar seus erros como uma fraqueza mental, mas vamos olhar para trás. Verstappen também cometeu erros na largada. Com a experiência, esses erros gradualmente se tornaram menos frequentes. Isso também será verdade para Norris.” completou.

