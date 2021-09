F1: Binotto "tinha dúvidas" sobre legalidade de motor da Mercedes

Mattia Binotto, chefe da Ferrari na Fórmula 1, ainda guarda na memória os ataques que o time sofreu em 2019 pela suspeita de "adulterações" no motor. Em 2021, a Mercedes está nos holofotes devido a um questionamento da Red Bull sobre sua unidade de potência, mas sem a pressão midiática que a equipe italiana recebeu, o que gerou comentários do mandatário em Maranello.

Durante o GP da Holanda, falou-se muito sobre a disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, mas também sobre a carta de esclarecimento regulatório que a RBR enviou à FIA para saber se o resfriamento do ar que chega ao plenário do motor da fabricante alemã deve ser considerado legal ou não. Os chefes das protagonistas discutiram o assunto, enquanto a organização da F1 ainda não se manifestou.

Há quem argumente que a Ferrari também se juntou à equipe de Milton Keynes, e Binotto negou envolvimento direto no assunto: "Não, não pensamos nisso. Todos sempre tentam entender o que os rivais estão fazendo: analisamos as imagens e olhamos os dados."

"Da nossa parte, tínhamos algumas dúvidas e discutimos com a Red Bull. Falei pessoalmente com Christian Horner [chefe da equipe], mas não submetemos nenhuma pergunta de esclarecimento à FIA. Os tons usados ​​em 2019 estavam errados, mas o que aconteceu na época não é nada diferente do que está acontecendo agora."

"As medidas da FIA nasceram porque houve quem interpretasse mal os princípios do regulamento. E tudo isso não é diferente do que houve naquele ano. Por que existem diferenças de atitude? Talvez estivéssemos muito expostos à mídia e sofremos um ataque de nossos concorrentes, mas isso agora é coisa do passado."

"Acho que passar a tratar como 2019 ainda está errado, mas acho importante sublinhar que o que ocorreu não é nada diferente do momento atual e sempre aconteceu na Fórmula 1", concluiu.

