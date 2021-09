A Fórmula 1 volta aos trabalhos pelo terceiro fim de semana seguido. Após Bélgica e Holanda, agora é a vez do GP da Itália, que reserva uma disputa emocionante na ponta do grid, a segunda edição da corrida sprint e o retorno da Fórmula 2 às pistas, com estreia de piloto do Brasil.

A principal atração não poderia ser outra, Max Verstappen x Lewis Hamilton pela vitória. O holandês retomou a liderança no mundial de pilotos com a vitória em Zandvoort e o britânico virá com tudo em Monza para tentar recuperar a primeira colocação em uma pista que favorece a Mercedes.

Para Christian Horner, chefe da Red Bull, a disputa será equilibrada, ele disse que a diferença entre as rivais na Holanda era de 0s1, o que traz boas expectativas para a batalha entre os protagonistas do mundial de pilotos na Itália, descritos por Nico Rosberg como "dois dos melhores de todos os tempos".

No pelotão seguinte Ferrari e McLaren seguem sua disputa particular pelo terceiro lugar no mundial de construtores. A equipe italiana pontuou com os dois carros em Zandvoort, contra apenas um da britânica, e abriu 11,5 de vantagem.

Mais atrás, a Alpine viu a AlphaTauri se aproximar com a quarta colocação de Pierre Gasly na Holanda, mas conseguiu se manter à frente graças à sexta posição de Fernando Alonso e a nona da Esteban Ocon. As duas se descolaram ainda mais da Aston Martin na luta pelo quinto posto, mas a equipe de Sebastian Vettel e Lance Stroll é forte em circuitos de alta, graças ao motor Mercedes, e é bem cotada em Monza.

A Williams praticamente garantiu o oitavo lugar nos construtores pelos resultados de George Russell e Nicholas Latifi na Hungria e Bélgica e agora administra a pontuação, que pode aumentar por também usar a unidade de potência da fabricante alemã. Sua rival, Alfa Romeo, ainda não terá a volta de Kimi Raikkonen, desfalque por ter contraído Covid-19, e Robert Kubica segue no cockpit. A equipe também usará uma pintura especial.

Panorama dado, é hora de listar o que esperar do fim de semana do GP da Itália.

*Horários de atividades de pista e dos programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Red Bull x Mercedes: pista que exige motor = polêmica

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field at the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

As protagonistas da disputa do título de 2021 seguem a guerra nos bastidores. Os ânimos entre Verstappen e Hamilton se acalmaram, mas o chefe da equipe austríaca Horner pediu esclarecimentos à FIA sobre uma suposta ilegalidade no sistema de resfriamento de ar da rival. Mattia Binotto, mandatário da Ferrari, também debateu sobre o assunto com a Red Bull, mas não chegou a falar com a organização. Como Monza exige um motor eficiente, podemos esperar novas cenas de mais um capítulo da rivalidade.

Equipe alemã favorita?

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Deixando as polêmicas de lado, a Mercedes chega forte em Monza pelo desempenho da sua unidade de potência e tem boas chances de sair com a vitória. O ex-engenheiro da Renault na Fórmula 1, Ricardo Penteado, palpitou no Telemetria da última quarta-feira (8) que o favoritismo é da equipe alemã. No entanto, a Red Bull e seu motor Honda já demonstraram durante o ano que podem bater de frente nesse aspecto, como foi em Baku e na Áustria.

Volta da corrida sprint

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field at the start Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Monza receberá a segunda edição da corrida sprint, novo formato de qualificação que estreou em Silverstone, volta na Itália e tem a terceira programada para o Brasil. O formato recebeu elogios na Grã-Bretanha e surpreendeu a muitos por não ter sido uma "procissão", como Hamilton temia, e sua força publicitária, que rendeu patrocínios pontuais à F1. Neste fim de semana, mais um teste.

Gasly e as memórias da primeira vitória

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, on the podium with his trophy and Champagne Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

O último GP da Itália reservou um momento especial para a Fórmula 1: a primeira vitória de Pierre Gasly. O francês venceu a corrida em Monza e provou de vez que merece um lugar entre os grandes da categoria após perder o lugar na Red Bull. Em Zandvoort, ele terminou na quarta colocação e chega embalado para o fim de semana. Quem sabe o destino não reserva, pelo menos, mais um pódio?

Fórmula 2 com estreia brasileira

Enzo Fittipaldi na Fórmula 2 (Arte: Vinicius Andrade) Photo by: Vinicius Andrade

Quase dois meses depois da última etapa, em Silverstone, a Fórmula 2 retorna às pistas em Monza. Felipe Drugovich representa o Brasil pela UNI-Virtuosi e Guilherme Samaia ganhará um reforço compatriota na Charouz: Enzo Fittipaldi foi anunciado na equipe tcheca e será seu companheiro de boxes, substituindo David Beckmann.

A disputa pela liderança promete, apenas cinco pontos separam Oscar Piastri de Guanyu Zhou e o chinês entra motivado para mostrar que merece uma vaga na Alfa Romeo em 2022, já que seu nome ganhou força na escuderia suíça.

Confira a programação do GP da Bélgica:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h30 Bandsports Treino Classificatório Sexta-feira 13h Bandsports Treino Livre 2 Sábado 07h Bandsports Corrida Sprint Sábado 11h30 Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 11h50 Bandsports Corrida 1 Sábado 03h50 Bandsports Corrida 2 Sábado 09h45 Bandsports Corrida 3 Domingo 05h25 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a corrida sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

F1 2021: Mercedes FAVORITA na Itália? Rico Penteado explica chance de Hamilton voltar a ser LÍDER | TELEMETRIA Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'? Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music