Melhores instalações e equipamentos são apenas parte do cenário enquanto a Sauber, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, se prepara para se tornar a escuderia de fábrica da Audi em 2026. O novo chefe, Jonathan Wheatley, acredita que pode incutir o espírito vencedor que levou a Red Bull a mais de 100 vitórias durante seu 'mandato' como diretor esportivo.

"A cultura come a estratégia no café da manhã", como diz a frase de Peter Drucker, economista austríaco 'pai' da administração moderna. Como mecânico de kart, Wheatley usava 'luvas brancas'. Como diretor esportivo da Red Bull, ele foi o instrutor de exercícios que comandou a equipe de box mais rápida da F1.

E agora, como chefe de equipe da Sauber, sua tarefa é ajudar a transformar uma das menores equipes do grid em uma equipe digna de levar o logotipo de quatro argolas da Audi.

Para ele, essa jornada começou na semana do GP do Japão deste ano, quando terminou seu período de licença obrigatória da Red Bull, embora a própria Sauber tenha ficado presa em um período de transição peculiar desde que a compra pela Audi foi anunciada.

Em julho passado, a montadora alemã, de fato, reiniciou o projeto, contratando o ex-chefe da Ferrari, Mattia Binotto, como diretor de operações e diretor técnico, e se desfazendo do CEO Andreas Seidl e do presidente Oliver Hoffmann.

Embora seja comum que as equipes sob nova administração falem da necessidade de investimentos consideráveis em infraestrutura para aumentar suas perspectivas, Wheatley é enfático ao afirmar que a cultura faz grande parte do trabalho pesado na marcha para a vitória.

"Descobri isso em todos os momentos da minha carreira e sempre que tive a oportunidade de participar da transição de uma equipe", disse ele ao podcast Beyond the Grid da F1.

Jonathan Wheatley, diretor de equipe da Stake F1 Team Kick Sauber Foto de: Sauber

"É criar o ambiente certo para que as pessoas prosperem - e esse ambiente é absolutamente vital, porque você pode ter os melhores simuladores, o melhor túnel de vento e o melhor maquinário. Mas se todos saírem da fábrica, tudo o que você tem é equipamento. São as pessoas que formam a equipe".

Wheatley subiu na hierarquia como mecânico da Benetton e, mais tarde, da Renault, antes de dar o que foi um salto de fé quando se juntou à Red Bull em 2005.

Naquela época, a equipe de Enstone estava a caminho dos dois campeonatos mundiais consecutivos de Fernando Alonso; a Red Bull tinha acabado de comprar a Jaguar, alvo de piadas no paddock depois de vários anos de promessas exageradas e entregas extremamente fracas.

Mesmo após a aquisição, a Red Bull era vista com tanto desdém pelo grid que o chefe da McLaren, Ron Dennis, não considerou necessário pedir a Adrian Newey um período de licença obrigatória quando ele anunciou que se mudaria para lá.

Mas para Wheatley, era improvável que o cargo de diretor esportivo da Renault ficasse vago tão cedo (Steve Nielsen permaneceria no cargo até o final de 2011), portanto a Red Bull representava uma oportunidade de provar seu valor em uma equipe em transição.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Colin McMaster

As primeiras temporadas foram difíceis até que Newey reestruturou a equipe de engenharia a seu gosto e produziu um carro competitivo.

"Posso ver imediatamente que há algum apoio de curto prazo que posso dar à equipe [Sauber]", disse Wheatley. "Percebo que alguns procedimentos, processos e estruturas de relatórios atuais talvez possam ser um pouco adaptados, para garantir que as pessoas entendam exatamente qual é o seu papel".

"Sou incrivelmente afortunado por estar aqui sentado, tendo participado dessas - são 154 - vitórias em corridas durante meu tempo [na Benetton/Renault e na Red Bull] e dos sete campeonatos consecutivos de pitstop da DHL".

"Agora, eu digo que fiz minha parte, porque um grupo enorme de pessoas precisa se unir para que qualquer uma dessas coisas aconteça. Em determinado momento da minha carreira, tive a opção de decidir se seguiria o caminho do engenheiro-chefe ou o do gerente de equipe".

"E a minha energia vem de um ambiente de equipe, uma equipe cheia de energia, cheia de ideias criativas, sabendo exatamente como canalizá-las. Vejo meu trabalho como ajudar as pessoas a realizar esses sonhos e ambições, orientando-as na jornada e na energia de trabalhar com uma equipe de F1 empolgada. Não há nada igual no mundo".

Mattia Binotto, diretor de equipe da Ferrari, com Jonathan Wheatley, gerente de equipe da Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Há quem acredite que a Red Bull sentirá falta da influência de Wheatley tanto quanto, se não mais do que, sentirá falta de Newey, que foi para a Aston Martin no ano passado.

O perfeccionismo e a determinação de Wheatley em explorar os limites do desempenho humano fizeram com que o equipe de pit stop da Red Bull adquirisse uma reputação de incrível velocidade e confiabilidade - uma reputação que não foi afetada pelo recente mau funcionamento do equipamento no Bahrein.

Em 2020, os mecânicos da Red Bull de Wheatley conseguiram a incrível façanha de consertar o carro de Max Verstappen a tempo de dar a largada depois que Max deslizou para as barreiras durante sua volta ao grid do GP da Hungria.

"Quando vejo a maneira como a Red Bull trabalha, é muito Jonathan", disse o ex-diretor esportivo da Racing Bulls, Graham Watson, à revista GP Racing em 2024. "Você pode ver toda a marca de Jonathan em todo o lugar".

"Acho que o desempenho nos pitstops é quase uma manifestação do espírito de equipe", disse Wheatley. "Porque você tem 22 pessoas. Todas elas pensam de forma diferente. Todas elas vêm de origens diferentes. Todas elas têm ambições, motivações, pressões e problemas diferentes em suas vidas".

"É preciso criar um ambiente em que essas pessoas possam se apresentar repetidamente, que possam lidar com a pressão, que tenham confiança para acreditar que são as melhores no que estão fazendo. Já fiz cada um desses trabalhos. Já passei por eles".

GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!