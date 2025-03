Gabriel Bortoleto respondeu perguntas sobre a batida e consequente abandono no GP da Austrália da Fórmula 1. O brasileiro da Sauber afirmou que a equipe ainda vai analisar a questão dos freios do carro C45.

Em entrevista à Mariana Becker, da Bandeirantes, ele analisou o que causou sua batida: "Bom, realmente a corrida estava muito complicada. Eu acho que até o momento que eu bati estava sendo muito boa".

"Eu tive alguns infortúnios ali, acho que com o pit [stop] também, no unsafe release [saída dos boxes onde quase bateu em Lawson], eu acabei levando uma penalidade, que nos colocou atrás também do safety car".

"Eu perdi muito tempo naquilo, porque eu não consegui recuperar a volta inteira quando ele me liberou, só tive uma volta para recuperar tudo".

Ele afirmou também que, com a distância dos tempos para o piloto da frente, forçou mais o carro e, por isso, teve o giro que causou o abandono da corrida.

"E infelizmente ali, tentando tirar a distância do carro da frente, eu sabia que o pessoal na minha frente, tinha alguns de [pneus] slick, e que estava começando a chover mais".

"Eu quis recuperar o tempo perdido e para tentar até chegar um pouquinho mais perto, forcei um pouquinho demais, peguei a zebra, o carro rodou para dentro e eu acabei tocando na parede. Não danificou muito, mas não dava para continuar a corrida. Destruiu a asa da frente, mas faz parte".

Ao ser perguntado por um possível problema de freios no carro da Sauber, Bortoleto fez uma longa pausa e disse que a equipe ainda analisará a questão: "A gente não sabe ainda direito, vamos ver, analisar tudo, mas a gente ainda não tem certeza de nada".

