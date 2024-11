Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que irá correr na Fórmula 1 em 2025, afirmou, no podcast oficial F1 Nation, que as negociações com a Sauber para a próxima temporada aconteceram recentemente. Bortoleto também comentou sobre as dificuldades dos conterrâneos no automobilismo global.

Quando perguntado se a negociação aconteceu rapidamente, o paulistano revelou que "sim, foi [bem rápido]". "Obviamente, estávamos conversando há alguns meses, eu acho, mas o que iria acontecer se fosse acontecer em 2025 ou 2026".

"Mas eu acho que as notícias para 2025 chegaram não há muito tempo. E é muito bom, porque não queria ficar um ano sem correr e agora poder continuar o momentum de pilotar F3, F2 e agora ir para F1 no próximo ano, eu acho que é o melhor jeito de fazer isso".

Sobre patrocínio e apoio para ir e se manter nas categorias de formação para a F1, Bortoleto revelou as dificuldades dele e de seus conterrâneos para continuar no automobilismo mundial.

"Do meu lado, eu não sei se as coisas mudaram nos últimos anos ou não, mas, obviamente, é muito difícil para nós pagar por uma temporada na F3, na F2, porque acho que é muito difícil conseguir patrocinadores atualmente para apoiar nossa ida para a Europa [dos pilotos brasileiros].

"Então não foi fácil ir para a F1 na minha situação, sempre tive muito apoio do lado da minha família e obviamente sabemos que, entre nós, quanto esforço eles colocaram, quantas coisas eles não puderam fazer para eu continuar correndo, quantas coisas tivemos que vender ou não fazer para eu correr na F2 essa temporada, então foi duro".

"Mas, no final do dia, valeu a pena, eu acabei de assinar o contrato, mas não significa que seja para sempre, então preciso ter um bom desempenho na pista para estar na Fórmula 1 por muito tempo", afirmou Gabriel.

Sobre redes sociais, brincou com um fundo de realidade sobre os comentários: "Eu não estou acompanhando tanto, porque não sou muito um cara de redes sociais. Obviamente eu olho, eu vejo meu Instagram, mas eu sou mais tipo, mandar reels para meus amigos e tals".

"Eu não fico olhando o que as pessoas estão falando sobre mim, porque sei que é uma estrada de mão dupla, falam bem e mal de você. Se você vai bem, eles te fazem um novo Ayrton Senna, se você vai mal em uma corrida eles falam que você não é muito bom, que não merece estar lá [na F1]"

"Eu sou um tipo de cara que, obviamente eu agradeço os fãs e todo no Brasil que me apoia e obviamente e recebo mensagens deles. Mas eu não sou tão envolvido nessas coisas por causa dessas razões".

