Gabriel Bortoleto chegará à Fórmula 1 pela Sauber/Audi em 2025. O piloto foi anunciado há poucos dias e colocou o Brasil de volta à categoria, porém, há pequenos detalhes que ainda não sabíamos e o competidor contou tudo durante o podcast F1 Nation.

Uma das questões que ainda não tinham ficado completamente claras era sobre a duração do contrato do brasileiro com a McLaren. Bortoleto faz parte da academia de pilotos da equipe de Woking, mas deixará o time ao fim da temporada de 2024.

"Eu serei piloto da McLaren até o domingo do GP de Abu Dhabi, continuarei com eles como parte da academia [até lá]".

"Eles estão me dando todo o suporte necessário para essas duas últimas etapas. Nós fizemos um trabalho excepcional na Fórmula 2 até o momento, e nós terminamos bem - e estamos focados em, obviamente, terminar a temporada da melhor forma possível".

"Então, todo o trabalho que eu estava fazendo, eu continuarei fazendo".

Bortoleto está na liderança da F2 e pretende terminar o ano maximizando seus feitos e conquistando o título de campeão em seu ano de estreia na categoria.

Ao ser questionado sobre o motivo pelo qual ele escolheu a Sauber, Bortoleto foi sincero e disse que tudo precisou de muita conversa com Mattia Binotto, o novo chefe da equipe.

O brasileiro foi convencido visando 2026, quando a Sauber deixará o grid e passará a ser totalmente o projeto da Audi.

"A razão pela qual eu escolhi a Sauber, obviamente, Mattia me mostrou o projeto da Audi na F1, o futuro, o que ele quer, o que a Audi quer e, obviamente, ser um piloto Audi - isso é algo muito bom e é um bom projeto".

Apesar da animação do piloto, é importante ressaltar que a Audi enfrenta questões sobre suas ações da equipe da F1. Há rumores de que o grupo alemão pode abrir mão de grande parte de seu controle para um conglomerado de empresas no Catar.

Mesmo assim, Bortoleto segue com boas esperanças para o futuro e pretende apenas fazer o seu melhor e tentar ajudar a equipe a sair do fundo do grid.

"Estou ansioso por isso. Ao mesmo tempo, quando você tem a chance de chegar à F1, você não pensa muito sobre onde estará. Você apenas entra de cabeça e faz o melhor que pode. Mas eu fui um cara muito sortudo por ter recebido essa oferta em uma situação multianual".

Importante lembrar que, atualmente, a Sauber é a única equipe na F1 que ainda não marcou nenhum ponto na temporada de 2024. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, a atual dupla do time, enfrentam problemas com os carros e não conseguem ser competitivos o suficiente.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!