F1: Bottas na Red Bull? Possibilidade é levantada por jornalista

Mesmo com a imprensa espanhola afirmando que Sergio Pérez não será demitido da Red Bull para 2025, uma possibilidade interessante foi levantada por Jennie Gow, jornalista e comentarista de Fórmula 1.

No podcast Fast and Curious, Jennie e colegas estavam comentando a atual situação dos taurinos com o mexicano e o fato de Valtteri Bottas estar sem um assento para a próxima temporada. Para a jornalista, o finlandês seria uma boa solução 'tapa-buraco'.

Importante lembrar que Bottas foi demitido da Sauber/Audi ao Mattia Binotto contratar Gabriel Bortoleto ao lado de Nico Hulkenberg. O finlandês chegou a ser relacionado com a vaga de piloto reserva na Mercedes, mas nenhuma decisão foi tomada até o momento.

Mas, voltando à possibilidade na Red Bull, tudo depende do que acontecerá com Pérez e qual será a decisão dos taurinos. Eles irão promover Yuki Tsunoda ou Liam Lawson? Devem ir atrás de Franco Colapinto? Vão continuar com o mexicano? Ou será que... vão recorrer a Bottas?

"Se eu te dissesse: ‘Valtteri Bottas vai para a Red Bull’, você acharia isso totalmente estranho?", começou Gow no podcast.

"Digamos que a Red Bull esteja procurando alguém para preencher temporariamente a segunda vaga. Alguém que apenas ocupe o lugar e faça o que lhe é pedido. Ele é rápido, trabalha muito bem em equipe. Se eles estivessem procurando um 'tapa-buraco' para não expor seus pilotos mais jovens a muita pressão muito cedo, eu diria que Bottas seria uma boa opção", defendeu a jornalista.

Jennie explica que as chances são remotas e ainda não houve nenhum rumor levantado no paddock sobre a possibilidade. Mas é algo que ela considera "genial".

