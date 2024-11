Steiner dispara sobre Stroll: "Ele não quer ser piloto de F1"

Lance Stroll nunca foi considerado um dos melhores pilotos do mundo, mas, mesmo assim, o que ele fez na volta de apresentação do GP de São Paulo não era algo esperado de um piloto experiente na Fórmula 1.

Em Interlagos, o canadense derrapou e então tentou voltar à pista pela brita, no entanto, seu carro afundou e ele ainda tentou novamente voltar para o traçado, causando uma relargada da corrida chuvosa.

O piloto foi altamente criticado por fãs e especialistas por seu feito e, inclusive Gunther Steiner, ex-chefe da Haas, avaliou o momento e culpou a pressão sobre os ombros de Stroll pelo erro.

"A pressão o afetou. Ele sabia que tinha feito algo estúpido na volta inicial e não conseguia controlar o que estava fazendo. Acho que ele entrou em pânico", disse Steiner ao podcast Red Flags.

"Nessas situações em que o mundo inteiro está observando você, você está sempre sendo criticado, então você faz algo estúpido na volta de largada. O que você faz depois disso? Você faz algo ainda mais estúpido. É como um 'peido cerebral'", acrescentou o ex-chefe de equipe.

O ex-chefe da Haas também acrescentou que acredita que Stroll não quer ser um piloto de F1 e nunca parece feliz no paddock:

"Ele nunca parece feliz, aconteça o que acontecer. Talvez seja apenas a maneira como ele se expressa, mas achamos que ele está infeliz. Muitas pessoas também o criticam, dizendo que ele é um mau piloto e que só está no grid porque seu pai é dono da equipe".

"Mas vamos colocar desta forma: se o pai não tivesse uma equipe, não acho que Lance seria um piloto de F1 porque ele não quer ser", concluiu Steiner.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

