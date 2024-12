Gabriel Bortoleto revelou que conversas com a Sauber, sua futura equipe na Fórmula 1, começaram pouco antes de Monza, palco da etapa da Fórmula 2 a qual saiu da última colocação para a vitória.

O novato brasileiro falou sobre as negociações com a equipe suíça durante o tapete vermelho do evento de Gala da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), organizado para premiar as categorias chanceladas pela FIA, incluindo a F1 e a F2.

"Obviamente, nós estávamos conversado por muito tempo, desde Monza, um pouco antes. Mas nada estava decidido, na verdade, houve mais conversas para 2026 do que para 2025 naquele momento, então as coisas mudaram muito rapidamente".

Bortoleto também afirmou que a notícia foi um dos melhores momentos da sua vida:

"E eu acho que quando recebi a mensagem de que estaria pilotando em 2025, para mim foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu não estava com minha família no momento, mas liguei para eles imediatamente".

"Para mim era um sonho de criança se tornando realidade e também para minha família, tudo o que temos trabalhado desde que eu era super jovem se tornando realidade".

"Então sim, aquele foi definitivamente um dos melhores momentos, não na pista, eu estava fora da pista, mas foi ótimo", conclui.

