F1: Ruanda lança candidatura oficial para sediar etapa

Ruanda anunciou formalmente sua candidatura para realizar uma corrida de Fórmula 1 em um novo circuito próximo ao planejado aeroporto de Bugesera, perto de Kigali.

O espetacular circuito, que aproveitará ao máximo o terreno montanhoso onde será construído, está sendo projetado pelo ex-piloto de F1, Alexander Wurz.

O Motorsport apurou que a empresa de Wurz está trabalhando no projeto com o governo e representantes locais há mais de um ano. O traçado é rápido e fluido e passará pelas florestas e pelo lago da região.

Wurz também está projetando a nova pista de Qiddiya, na Arábia Saudita, que deverá sediar a corrida de F1 do país quando estiver concluída - em 2028 ou 2029.

A iniciativa de Ruanda é o ponto culminante de meses de esforços da F1 e da FIA para restabelecer as corridas de grande prêmio no continente africano.

Conforme revelado pelo Motorsport.com em agosto, o CEO da F1, Stefano Domenicali, esteve em conversas com representantes de Ruanda por algum tempo sobre a organização de um evento.

Falando antes de outras reuniões planejadas para setembro, Domenicali disse: "Eles estão falando sério. Apresentaram um bom plano... Será em um circuito permanente".

As coisas parecem ter avançado desde então e, antes da Festa de Gala da premiação da FIA em Kigali, na sexta-feira, o presidente do país revelou as ambições de garantir o grande prêmio.

"Tenho o prazer de anunciar formalmente que Ruanda está concorrendo para trazer a emoção das corridas de volta à África, sediando um GP de Fórmula 1", disse.

"Um muito obrigado a Stefano Domenicali e a toda a equipe da F1 pelo bom progresso em nossas discussões até agora".

"Garanto que estamos abordando essa oportunidade com a seriedade e o compromisso que ela merece".

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, também se reuniu com o ministro dos esportes de Ruanda, Richard Nyirishema, no evento.

Ben Sulayem disse: "Estar aqui em Ruanda para um momento tão importante no calendário da FIA é uma prova da força desta nação, em particular de sua crescente influência no automobilismo".

"Estamos alinhados em nossos valores e objetivos compartilhados em setores-chave, como inovação, sustentabilidade e segurança nas estradas, e estou ansioso pela continuidade de nossa parceria. O futuro do automobilismo na África é brilhante".

Os esforços para trazer a F1 de volta à África têm sido totalmente apoiados por Lewis Hamilton, que disse no início deste ano que era errado não haver uma corrida lá.

Perguntado se era o momento certo para voltar ao continente, Hamilton disse: "100%. Não podemos adicionar corridas em outros locais e continuar a ignorar a África, de onde o resto do mundo simplesmente tira [os recursos]".

"Ninguém dá nada para a África. Há uma enorme quantidade de trabalho que precisa ser feito lá. Acho que muitas pessoas do mundo que não estiveram lá não percebem como o lugar é bonito e vasto".

"Acho que a realização de um grande prêmio lá poderia realmente destacar a grandiosidade do lugar e trazer turismo e todos os tipos de coisas. Por que não estamos [correndo] naquele continente?", questionou.

