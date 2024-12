F1 - Verstappen: McLaren "mereceu vencer o campeonato"

Enquanto Max Verstappen conquistou seu tetracampeonato consecutivo de pilotos, a temporada de 2024 da Fórmula 1 também entrará para a história como o ano do primeiro título de construtores da McLaren desde 1998.

A equipe sediada em Woking teve que segurar a Ferrari no final da temporada em Abu Dhabi, mas foi bem-sucedida mesmo após o acidente entre Verstappen e Oscar Piastri. O primeiro concluiu, no final da temporada de Fórmula 1, que a McLaren é a merecida campeã de construtores, em parte porque a equipe desenvolveu um carro muito versátil que se destacou em quase todas as pistas.

"Eles têm sido muito sólidos desde Miami", disse Verstappen ao Motorsport.com quando perguntado. O holandês estava se referindo ao grande pacote de atualização da McLaren no GP de Miami, onde a temporada tomou um rumo diferente.

Antes disso, Verstappen e a Red Bull estavam dando as cartas, depois a McLaren teve o carro mais rápido na maioria das corridas. "Eles foram rápidos em quase todos os circuitos, portanto, também merecem vencer o campeonato agora", disse ele.

Além do carro, isso também tem a ver com a formação dos pilotos. Por exemplo, Verstappen já revelou durante uma entrevista ao Motorsport.com, em Singapura, que acredita que a McLaren tem a melhor formação de toda a categoria.

"Sim, porque, em primeiro lugar, é claro, eles estão muito bem entrosados e, em segundo lugar, são ambos rápidos".

O fato de dois pilotos marcarem pontos de forma consistente tem sido uma diferença crucial entre a McLaren e a Ferrari, por um lado, e a Red Bull, por outro. No entanto, Verstappen insiste que nem tudo pode ser atribuído a Sergio Pérez: "É claro que também esperávamos estar na batalha pelo título de construtores, mas, do nosso lado, muitas coisas deram errado", conclui.

