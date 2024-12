A McLaren acredita que a redução no tempo de uso do túnel de vento que enfrenta como resultado do título no campeonato de construtores da Fórmula 1 de 2025 não será uma desvantagem tão grande quanto alguns pensam.

O triunfo da equipe sediada em Woking no GP de Abu Dhabi, no último fim de semana, ajudou a garantir seu primeiro título de equipes desde 1998, dando-lhe um bom impulso na receita.

No entanto, uma das desvantagens de terminar o ano no topo é que a equipe também terá que fazer menos testes aerodinâmicos a partir do início do próximo ano - que é exatamente o momento em que as equipes começam a trabalhar no projeto do carro de 2026.

As regras esportivas da Fórmula 1 incluem o que é conhecido como 'Restrições de Testes Aerodinâmicos', que detalha uma tabela para o tempo de testes em túnel de vento e na capacidade de dinâmica de fluidos computacional (CFD, ou túnel de vento virtual) permitida às equipes.

A equipe que termina em primeiro lugar no campeonato começa com 70% do uso base, em incrementos de 5% até o multiplicador de 115% para quem termina em 10º lugar.

Mas, embora isso, em teoria, coloque a McLaren ligeiramente em desvantagem em relação às principais rivais Ferrari, Red Bull e Mercedes, o chefe de equipe, Andrea Stella, acredita que sua equipe pode superar qualquer déficit que tenha.

Ele sugere que o que as equipes obtêm de seus testes aerodinâmicos vai muito além do número total de horas que lhes é permitido.

Falando sobre a redução em sua corrida, Stella disse: "Você sempre ficaria em P1 no campeonato e então veria como melhorar sua eficiência em termos de desenvolvimento aerodinâmico na combinação de CFD e tempo de túnel de vento, porque as duas coisas são combinadas".

Stella sugeriu que a McLaren ter seu próprio túnel de vento em sua base de Woking este ano, em comparação com o uso anterior das instalações da Toyota em Colônia, já foi um grande passo para melhorar a eficiência do trabalho.

"O novo túnel de vento é, sem dúvida, um grande passo à frente", acrescentou. "Mas o grande avanço é, acima de tudo, do ponto de vista logístico".

"Sempre enfatizo que, no ano passado, tanto as atualizações em Austin quanto em Singapura foram projetadas e desenvolvidas no túnel de vento da Toyota. Mas para desenvolver coisas no túnel de vento da Toyota, você tem a peça pronta e ela é testada dois dias depois por causa do [tempo de] envio".

"Agora, temos a peça pronta e ela é testada duas horas depois, o que significa que ganhamos muita eficiência".

"Mas, na realidade, a busca pela eficiência não se deve apenas ao túnel de vento , mas à abordagem completa do desenvolvimento aerodinâmico".

"E devo dizer que vimos - nós mesmos experimentamos - que, mesmo que você tenha cada vez mais restrições, do ponto de vista do desenvolvimento, a maneira como você gera o conhecimento, a eficiência, é de longe a coisa mais importante".

Com as equipes agora buscando ganhos tão marginais em um túnel de vento, e uma das chaves sendo garantir uma correlação melhor do que nunca entre as simulações e o mundo real, Stella disse que a quantidade de tempo de túnel de vento que as equipes tinham não era o fator decisivo.

"Não é porque tenho três vezes o tempo de túnel de vento que necessariamente desenvolverei o carro três vezes mais rápido. Esse não é o caso".

"Acho que vimos isso muito bem este ano, porque houve desenvolvimentos feitos na pista por algumas equipes que não necessariamente se tornaram um progresso".

"Não se trata necessariamente de quantidade; estamos investindo muito na qualidade do desenvolvimento", conclui.

