F1 - Bortoleto comenta incidente no Japão: "Tive um apagão"

No GP do Japão, Gabriel Bortoleto teve um daqueles momentos que o coração quase para por um segundo ao perder o controle de sua Sauber na curva 130R do Circuito de Suzuka. Isso aconteceu durante o terceiro treino livre da Fórmula 1 e, apesar de não bater, o brasileiro passou muito perto.

Depois de escapar para a grama, o brasileiro informou que estava com problema no pneu, mas a equipe não encontrou qualquer falha e o incidente acabou sendo de total responsabilidade do piloto, que terminou apenas como 17° colocado para a largada de domingo.

Bortoleto viajou para Hinwil na semana que dividiu o GP do Japão e do Bahrein e ofereceu a sua visão sobre tudo que aconteceu, insistindo que foi um "apagão".

"Não preciso mudar de posição nem nada, isso acontece porque estamos tentando abrir o máximo possível todas as curvas", disse segundo o RacingNews365.

"Aconteceu que eu abri um pouco mais do que o normal, toquei no pneu traseiro e ele empurrou o carro completamente, mas não foi tão ruim quanto parecia no onboard. Mas estamos sempre muito tensos nas entradas, tentando abrir as curvas e tudo mais, então é totalmente normal".

