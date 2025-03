O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, avaliou que a escuderia adotou a abordagem errada para gerenciar a granulação dos pneus na corrida sprint do GP da China de Fórmula 1, apesar de ter conseguido um segundo lugar com Oscar Piastri. Lando Norris, o favorito do fim de semana, terminou na oitava colocação.

A degradação tende a aparecer em condições de pista mais frias ou em situações em que os compostos são mais propensos a aquecer de forma desigual - e esse é geralmente o caso no circuito de Xangai, onde as curvas de raio longo colocam muito estresse no componente.

"Para a corrida, e acho que foi um bom aprendizado para nós neste sprint, vimos que definitivamente sofremos com os pneus dianteiros", comentou Stella à Sky Sports F1. "E em particular com Lando, tivemos mais tráfego e, de alguma forma, a abordagem que adotamos para tentar passar pela granulação não pareceu funcionar", continuou o diretor, admitindo a 'culpa' da equipe pelo mau resultado.

Apesar da McLaren ser considerada a grande favorita pelo bicampeonato de construtores e também pelo título de pilotos, Stella não se surpreendeu em não 'dominar' a corrida sprint. "Não é uma grande surpresa para mim que esteja tão nivelado [com a Ferrari]", pontuou. "Espero que consigamos encontrar algum desempenho e ser mais competitivos na corrida".

McLaren é a favorita do final de semana no GP da China, mas não começou bem na corrida sprint. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

A granulação ocorre quando a superfície do pneu está mais quente do que a carcaça, levando a pequenas 'rachaduras' que podem se acumular e formar faixas de borracha de formato irregular na área de contato.

Como resultado, o piloto obtém menos aderência e, se for gerenciado incorretamente, o composto começa a se degradar. Embora a granulação não seja totalmente reversível, os competidores podem lidar com isso aquecendo o componente de forma mais uniforme.

A dificuldade em um cenário de corrida é o efeito de ser pego no vácuo de outro piloto. Quando um carro perde desempenho aerodinâmico, ele fica mais propenso a derrapar e qualquer movimento lateral cria atrito na superfície, que pode levar à granulação. Isso se concentra principalmente na parte frontal, já que o desempenho da asa dianteira é enfraquecido pela turbulência e leva à derrapagem.

A exposição prolongada ao ar sujo do carro da frente resulta em desgaste a longo prazo, levando a uma escolha; recue e tente preservar o composto ou arrisque e faça uma parada nos boxes.

Oscar Piastri conquistou o melhor resultado para equipe na etapa curta, com um segundo lugar. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A maioria do grid lutou contra a granulação na corrida sprint; até mesmo o vencedor, Lewis Hamilton, suportou momentos de ter que administrar os pneus - mas liderar a prova torna isso muito menos trabalhoso. A McLaren, no entanto, ficou presa no pelotão, o que prejudicou o MCL39.

Lando Norris não se ajudou ao perder posições na curva 6, logo no começo da etapa curta, enquanto Oscar Piastri também ficou sem pneus depois de ultrapassar Max Verstappen pelo segundo lugar.

Lando Norris, líder do campeonato de pilotos, terminou apenas na oitava posição. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O chefe da equipe britânica ressaltou, ainda, a importância de descobrir a origem dos problemas antes do GP: "Se a situação for semelhante amanhã, então acho que veremos que alguns concorrentes como a Ferrari podem parecer capazes de lidar com os pneus dianteiros um pouco melhor do que nós".

McLaren não foi a única equipe a sofrer com desgaste

George Russell também sentiu o mesmo aperto da McLaren. Depois de perder algum tempo para os três que estavam à sua frente, o piloto da Mercedes começou a tentar buscar Verstappen no final - mas seus esforços foram mantidos sob controle por ter que segurar Charles Leclerc no final da corrida.

O britânico largou atrás do monegasco, mas o ultrapassou durante a prova para subir ao quarto lugar e, no fim, terminou 1s8 atrás de Verstappen no final da corrida de 19 voltas.

Norris perdeu posições no começo da corrida e teve dificuldades em guardar os pneus. Foto de: Mark Thompson - Getty Images

"Foi tudo sobre pneus, para ser honesto", disse Russell à Sky. "Você viu Lewis sob um pouco de pressão, mas então ele manteve os pneus vivos", continuou, falando sobre a disparada do heptacampeão na liderança da corrida sprint.

"No meio da etapa, eu me senti bem confortável, apenas quatro segundos à frente de Charles e quatro segundos atrás de Oscar, mas então, de repente eu estava os alcançando. No entanto, olhei para meus espelhos e vi que Charles estava se aproximando", completou o britânico, relembrando o equilibrado fim de prova.

Resultado da corrida sprint do GP da China:

