Carregar reprodutor de áudio

Após completar um primeiro teste em Silverstone, o novo piloto da Mercedes, George Russell, diz que o W13, carro da equipe para a temporada 2022 da Fórmula 1, condiz com o que sentiu no simulador.

Pouco depois do lançamento oficial do carro na semana passada, Russell teve a chance de sair pela primeira vez com o W13 em um teste shakedown de 100 quilômetros permitido pelo regulamento. Na sequência, o britânico entregou o volante ao companheiro Lewis Hamilton, dando a ambos a possibilidade de entender melhor o carro antes do início da pré-temporada nesta semana.

A temporada 2022 marca o início de uma nova era técnica para a F1, com a mudança da filosofia aerodinâmica deixando muitos incertos com a sensação que teriam do carro na pista, já que podiam fazer apenas sessões com o simulador até então.

A saída de Russell em Silverstone aconteceu durante uma forte tempestade que caiu sobre o Reino Unido, resultando em ventos que chegavam a mais de 150 km/h. O ex-piloto da Williams disse que a ventania estava "absolutamente insana", mas que "conseguiu manter o carro dentro das linhas".

"O modo de lidar com o carro eu diria que foi bem como esperávamos mas, igualmente com essas condições, no molhado e com o vento, não há muito que pode ser absorvido. Até aqui, diria que estamos em boa posição, acho que estamos bem antes de Barcelona".

Questionado pelo Motorsport.com para falar sobre a diferença entre a sensação do carro na pista e o que havia obtido no simulador, Russell disse: "Condiz com o que vimos no simulador, e verei mais sobre a correlação nesta tarde".

George Russell, Lewis Hamilton, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mercedes AMG

"Mas será um processo de aprendizado constante. Acho que todos levaremos hoje com cautela, cumprindo o programa, garantindo que os carros estejam ok, que os pilotos estejam confortáveis, e que estejamos na melhor situação possível antes de Barcelona".

Russell terá sua primeira temporada completa com a Mercedes em 2022, após se juntar à Academia da marca em 2017, quando estava na Fórmula 3. O britânico passou os últimos três anos na Williams, mas com testes frequentes com o carro da Mercedes, incluindo uma participação especial no GP de Sakhir de 2020, quando Hamilton foi afastado com Covid-19.

Apesar de Russell ter pilotado todos os carros da Mercedes desde 2017, ele admitiu que a primeira saída com o W13 teve uma sensação especial.

"Me arrepiei quando o carro foi ligado pela primeira vez. Pilotei tantas vezes, dei tantas voltas no simulador. Vi tantos desenhos dele. Tive tantas reuniões, mas nada chega aos pés de levar à pista".

"Isso me fez lembrar de minhas raízes, um dia frio e molhado em Silverstone, mas agora como piloto da Mercedes".

MERCEDES nova, Red Bull/PORSCHE, Ferrari 2022 NA PISTA e a importância do 'SUMIÇO' de Hamilton da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: