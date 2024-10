Valtteri Bottas pode estar de volta à Mercedes em 2025. É o que o finlandês afirmou nesta quinta-feira durante o dia de mídia da Fórmula 1 na cidade do México.

Brigando com o brasileiro Gabriel Bortoleto pela vaga da Sauber/Audi em 2025, Bottas admitiu em entrevista que a prioridade é seguir como titular da atual equipe mas, caso Mattia Binotto opte pelo líder da Fórmula 2, um papel na Mercedes seria bem-vindo.

O finlandês, em conversa com o repórter oficial da F1 Lawrence Barretto, revelou estar em contato com a equipe das Flechas de Prata para um possível retorno à sua antiga equipe. Contudo, sua função seria algo "não relacionado à Fórmula 1".

Na atual temporada, Bottas é o último colocado da classificação (23º) com nenhum ponto marcado até então. Uma das vagas da Sauber/Audi já está preenchida: o alemão Nico Hulkenberg será um dos pilotos, o segundo assento ainda está vago e os dois principais concorrentes giram em torno de Valtteri e Gabriel Bortoleto, que lidera a Fórmula 2 com 169.5 pontos.

