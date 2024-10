Recentemente, antes do GP dos Estados Unidos, Helmut Marko comentou que Lando Norris apresentava uma "fraqueza mental" para lidar com a disputa pelo título da Fórmula 1 com Max Verstappen.

"Sabemos que Norris tem algumas fraquezas mentais. Eu li sobre alguns dos rituais que ele precisa fazer para ter um bom desempenho no dia da corrida", disse Marko.

O comentário do conselheiro da Red Bull se refere ao fato de Norris admitir que se sente nervoso e ansioso nos finais de semana de corrida, com a pressão fazendo com que ele tenha dificuldade para comer ou beber antes da corrida.

Marko foi rebatido pelo CEO da McLaren, Zak Brown, e pelo chefe de equipe Andrea Stella, que disse que era "como se você destruísse em um comentário o trabalho de 20 anos".

O chefe da McLaren ainda disse que o comentário de Marko era "mais grave" que os palavrões usados pelos pilotos durante os fins de semana e que isso fazia a F1 dar 'passos para trás' em seu desenvolvimento.

Vale lembrar que, recentemente, Max Verstappen chegou a ser punido pelo uso de palavras de baixo calão durante uma coletiva de imprensa. Essa posição foi tomada pela FIA, que quer diminuir o uso de palavrões por parte dos pilotos durante as etapas.

Embora não seja o primeiro comentário de Marko que alguns classificariam como 'jurássico', é discutível se o austríaco estava ou não se envolvendo em 'jogos mentais' ou apenas disparando seu 'veneno' como normalmente faz no paddock.

Sua escolha de palavras sem filtro faz com que seu fama na mídia seja conhecida: faça uma pergunta a Marko e você receberá uma resposta honesta, sem se importar com a forma como ela será recebida ou se está aderindo às linhas de relações públicas.

Às vezes, essa honestidade pode ser revigorante, mas ao descartar as experiências pré-corrida de Norris como mentalmente fracas, Marko, sem saber, ainda cruzou uma linha vermelha, de acordo com especialistas que trabalham na área.

Simon Fitchett, treinador mental e psicoterapeuta, ex-treinador na F1 de pilotos como Sergio Pérez, David Coulthard e Jerome D'Ambrosio, considerou os comentários de Marko potencialmente prejudiciais aos avanços sobre questões mentais.

Não para Norris, que provavelmente os ignorou, mas para outras pessoas que enfrentam problemas de saúde mental em todo o mundo e não estão tão longe em sua jornada para superá-los.

"Se olharmos para o que Helmut Marko disse, é decepcionante ouvir isso, especialmente quando a saúde mental é um problema enorme em todo o mundo no momento, com tantos fatores externos acontecendo", disse Fitchett ao Motorsport.com.

"Achei que esses comentários não foram nada bons. Às vezes, quando as pessoas tentam puxar alguém ou alguma coisa para baixo, muitas vezes é para se levantar, essa é uma analogia muito comum. Se observarmos todos os esportes, as pessoas fazem esses pequenos golpes baixos umas nas outras para tentar desestabilizar ou criar uma reação ou uma distração".

Simon Fitchett trabalhando com Sergio Perez em 2012

Para ser justo com a Red Bull em geral, o diretor da equipe, Christian Horner, aplaudiu seu rival da Mercedes, Toto Wolff, por falar sobre problemas mentais no passado.

Verstappen também contribuiu participando da popular corrida de Jimmy Broadbent para a saúde mental, que está arrecadando fundos para a Mind, a principal instituição de caridade para a saúde mental do Reino Unido, que trabalha com a Mercedes e já foi parceira da McLaren.

Quaisquer que sejam as intenções de Marko, é preciso enfatizar que avaliar os pontos fortes e fracos mentais de um piloto em geral não é o mesmo que zombar da saúde mental de alguém.

"A depressão, a ansiedade e os sintomas comportamentais relacionados fazem parte da saúde mental", diz Fitchett, que agora treina uma série de jovens pilotos.

"Em termos de desempenho mental, sim, é claro que a ansiedade, a depressão, os ataques de pânico e a incapacidade de comer podem afetar seu desempenho mental, com certeza".

"Mas o que estamos vendo aqui é alguém que está ciente de certas fraquezas, feliz em compartilhar isso, e alguém que está tentando provocar um pouco para ver se consegue uma reação".

Mas, embora a McLaren e a Red Bull continuem a gerar pontos de discussão à medida que se enfrentam dentro e fora da pista, o que parece mais interessante e relevante para toda a conversa é se essa fraqueza mental mencionada por Marko é realmente isso, ou se a abertura 'refrescante' de Norris sobre sua saúde mental pode realmente se tornar um ponto forte com o tempo.

Lewis Hamilton - o piloto mais bem-sucedido de todos os tempos - também tem falado sobre suas próprias batalhas contra a depressão, e Wolff a chamou de "superpoder" depois de tratar de seus próprios problemas com centenas de horas de terapia.

"Já estive em lugares sombrios algumas vezes e isso não dura um dia ou uma semana, pode durar meses", explicou o chefe da Mercedes.

"Mas isso o tornará muito mais forte porque houve muita introspecção, muita análise sobre sua vida. Essa sensibilidade que está sendo dada a você, que parecia um fardo, pode na verdade ser um superpoder".

Em um esporte em que a pressão de ser responsável pelos resultados de uma equipe de 1.000 pessoas é enorme, em que as corridas são decididas por uma margem mínima e vidas estão em jogo, os pilotos são atletas que precisam estar bem ajustados física e mentalmente para prosperar.

Assim como os jovens pilotos que estão sendo submetidos à força G da F1 pela primeira vez podem ter que voltar à academia para fortalecer os músculos do pescoço, identificar e reconhecer uma "fraqueza" mental é o primeiro passo para lidar com ela.

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Como figura pública, a abertura constante de Norris em relação à sua saúde mental, sem dúvida, ajudou muitas pessoas que estão passando por seus próprios problemas.

E, embora sua confissão de que se sente mal e nervoso antes de cada GP tenha sido reveladora por ser tão raro ouvir um piloto dizer isso em voz alta, ele argumenta que isso se tornou, na verdade, uma ferramenta que o ajuda a ter um bom desempenho, fazendo parte de sua caixa de ferramentas, ao lado de sua marca registrada de autocrítica extrema, que também foi ridicularizada.

"O que importa é como transformar isso em algo positivo. Como não deixar que isso o afete de forma negativa e como usá-la de forma positiva, para ajudá-lo a se concentrar nas coisas certas", disse o piloto britânico.

"Como tive muita dificuldade com isso no passado, sinto que consigo lidar com isso de uma maneira muito melhor agora e, portanto, não tem muito efeito. Sinto-me confortável com o fato de que só preciso sair e pilotar e isso é tudo o que posso fazer, sem pensar nessas coisas externas".

"No lugar em que estou agora, lutando por vitórias e lutando no campeonato, sinceramente, sinto como se fosse outro fim de semana".

Falando com base em sua experiência de trabalho com inúmeros pilotos, Fitchett concordou que a maneira como Norris lidou com suas dificuldades é um ponto forte e não uma fraqueza.

"Sem dúvida, para mim é um sinal de força o fato de ele se sentir à vontade para dizer isso", explicou. "Se não estivesse, ele não diria. Ele merece muito respeito por isso, porque muitos permanecem em silêncio".

"Nos últimos dois anos, Lando não estava em um carro vencedor de corridas e agora ele foi colocado nessa posição em que se espera que ele vença corridas, e isso é uma pressão enorme para qualquer um".

"Como tive o privilégio de trabalhar com alguns dos pilotos durante meus sete anos na F1, muitas vezes vi esses momentos em que eles estavam lutando. Se você aprender a administrar isso, pode mudar o jogo. Para mim, é a diferença entre ganhar e perder".

"Mas nenhum de nós é à prova de balas e, obviamente, você verá algumas pequenas oscilações, mas se você olhar para Norris agora em comparação com cinco ou seis corridas atrás, ele evoluiu muito", disse Fitchett.

"Se você olhar para Lewis agora em comparação com quando ele chegou, ele é um modelo absoluto para os jovens que estão surgindo e, a cada temporada, ele se fortalece cada vez mais".

"Você realmente tem que aprender a desenvolver uma resistência a essas distrações externas ou a coisas que podem desestabilizá-lo, mas tenho um enorme respeito por Lando por falar abertamente sobre isso".

"Para mim, isso mostra uma força, porque ele realmente reconheceu: 'Sei que não sou bom nisso, nisso e nisso'. Mas vou lhe dizer uma coisa, dê a ele mais um ano ou mais e ele terá desenvolvido uma enorme resiliência nessas áreas".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, Lando Norris, McLaren F1 Team, 3ª posição, conversa no Parc Ferme Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

No entanto, há muito tempo a F1 é um ambiente em que demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade é considerado um 'pecado capital'. Então, será que Norris deu aos seus rivais uma abertura para ser explorada sem piedade ou já os desarmou ao vencê-los? Se o problema já está exposto, o que resta para ser explorado?

"Um bom exemplo disso vem do mundo do boxe", diz Fitchett. "Há alguns anos, houve uma luta entre o campeão mundial Carl Froch e George Groves, que realmente o incomodou. Depois da primeira luta, Froch contratou um psicólogo esportivo, e Groves o estava provocando".

"E como existe esse estigma - e ele definitivamente existe nos esportes a motor - de que se alguém é visto trabalhando com um psicólogo, eles acham que é porque tem uma fraqueza. Bem, nenhum de nós é infalível".

O treinador ainda mencionou o fato de que muitos dos competidores trabalham em conjunto com profissionais de psicologia, mas preferem manter o fato 'escondido', porque ainda é assunto considerado 'tabu'.

"O autoconhecimento é um dos atributos mais importantes em tudo o que fazemos na vida, seja no esporte de elite ou no mundo corporativo. Porque quando você entende quem você é e quais são seus pontos fortes e fracos, você pode realmente entender os outros muito rapidamente. E isso é realmente um superpoder".

