Fernando Alonso estará ausente do dia de mídia da Fórmula 1, que se prepara para o GP do México neste fim de semana. Segundo informações da Aston Martin, o espanhol “não está se sentindo bem” e planeja estar “100%” pronto para o segundo treino livre desta sexta-feira. Lembrando que Felipe Drugovich já estava programado para participar do TL1 no carro do bicampeão mundial.

O fim de semana é especial para o espanhol, já que marca o 400º GP dele na F1.

Com isso, Alonso emulou Carlos Sainz, que também perdeu a quinta-feira de GP do México no ano passado, também com sua equipe – no caso, a Ferrari – alegando que seu piloto não estava passando bem.

Isso reforça a crença sobre o Mal de Montezuma, que tem origem na lenda do espírito do antigo imperador asteca, que não gostou da chegada dos espanhóis, e então decidiu envenenar as águas mexicanas.

Atualmente com 399 entradas, Alonso está bem à frente dos próximos pilotos mais experientes, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton, enquanto o ex-líder deste ranking, Rubens Barrichello, está em quarto lugar na lista de todos os tempos, com 326.

