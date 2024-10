Antes de escolher comemorar sua 400ª largada no GP no México de 2024 neste fim de semana, o Motorsport.com perguntou a Fernando Alonso sobre seu feito histórico de longevidade na Fórmula 1. Sua resposta, juntamente com as palavras de um bom amigo, revelam algo inesperado sobre um dos personagens mais marcantes da categoria.

O bicampeão mundial detém o recorde de maior número de largadas na F1, desde que ultrapassou Kimi Räikkönen em 2022. Ao atingir 400 GPs, ele é nada mais nada menos que o primeiro ser humano a alcançar esse marco.

"Não é bom para as costas, o pescoço, a coluna", ele responde de forma humorada quando perguntado sobre as consequências físicas desse território desconhecido.

Essa já é uma postura clássica de Alonso. Na semana passada, no paddock de Austin, ele falou sobre sua próxima corrida, brincando (mais ou menos) que teria "preferido fazer metade das 400 corridas e ganhar mais um campeonato ou ganhar mais corridas".

"Essas são as estatísticas importantes que você quer alcançar", acrescentou.

O desejo de Alonso por mais sucesso na F1 é bem conhecido. Mas, como veremos, há também algo muito mais profundo e humano em jogo. Mas, primeiro, algumas estatísticas. Porque nos fins de semana de 400 GPs, as estatísticas são numerosas.

Desde sua estreia no GP da Austrália em 2001:

36% dos finais de semana na história da F1 tiveram Alonso como piloto.

tiveram como piloto. Alonso completou mais de 72.750 voltas durante os finais de semana e sessões de treinos da F1.

completou mais de 72.750 voltas durante os finais de semana e sessões de treinos da 21.578 voltas em corridas.

Ele fez 735 pit stops na F1 .

. Em comparação com seus companheiros de equipe, ele tem 292/107 tempos de classificação e 262/117 tempos de GP.

Seu período sabático na F1 o levou a vencer duas corridas das 24 Horas de Le Mans - a mais recente em 2019. Essa continua sendo sua vitória de corrida mais recente em qualquer categoria. Ele também conquistou um título do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e uma vitória nas 24 Horas de Daytona.

Pódio: vencedor #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso

Pelo amor ao esporte e pela esperança de vencer novamente

Há, no entanto, um fato que vale a pena examinar aqui. Alonso chegará oficialmente a 400 largadas em GPs na etapa de 2024 no Catar, no mês que vem, mas ele está comemorando esse marco neste fim de semana querendo contar os três eventos em que apareceu e fez o trabalho, mas não conseguiu largar. No caso do GP da Rússia de 2017, isso aconteceu na volta de formação em sua McLaren.

"[Chegar a 400 corridas] mostra meu amor pelo esporte e a disciplina de tentar atuar em um nível muito alto por mais de 20 anos", explicou o bicampeão da F1. "Espero poder comemorar um bom fim de semana no México. Não estou ansioso pelos próximos 400, porque isso nunca vai acontecer, mas pelo menos mais 40 ou 50 nos próximos dois anos [na Aston]".

Ele enfatiza que "não é um problema acompanhar o ritmo dos jovens em termos de condicionamento físico" e que é "mais mentalmente - as viagens, os eventos - e [outras] pressões que são provavelmente as coisas que mais prejudicam você e provavelmente o impedem de correr em algum momento". Mas há também algo muito revelador. E muito interessante.

"É a esperança de que o próximo ano seja o seu ano", explica ele sobre o motivo pelo qual está entrando em sua 22ª e 23ª temporadas na F1, tendo assinado um novo contrato em abril. "É isso que faz você continuar e o mantém motivado."

Depois de 21 temporadas divididas em três períodos distintos - durante os quais ele ganhou dois títulos e lutou incansavelmente por outro, essas palavras revelam a decepção que Alonso sentiu quando soube, quase que imediatamente, que aquela terceira coroa poderia lhe ser negada.

Fernando Alonso, Equipe de F1 da Aston Martin

Quando Alonso demonstra nervosismo

Sabemos disso pelas palavras de seu amigo e colega de longa data, Pedro de la Rosa, espanhol ex-piloto de F1, que falou sobre as conquistas de Alonso em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com no GP dos EUA do último fim de semana.

"Ele sempre me diz que o dia em que fica mais nervoso, durante toda a temporada, é o dia do shakedown", explicou o piloto com 104 largadas na F1, que conheceu Alonso quando seu colega espanhol correu pela primeira vez pela McLaren em 2007, quando De la Rosa era o piloto de testes da equipe.

"Ele diz: 'Porque no dia do shakedown, eu sei que tipo de temporada me espera". Ele é simplesmente fenomenal quando se trata de sentir o carro logo após duas voltas'.

"No dia do shakedown, eu sei que tipo de temporada me espera."

Um líder

A maior mudança que De la Rosa - agora embaixador da Aston Martin - diz ter notado em Alonso desde 2007 é a maneira como "ele melhorou muito seu inglês".

"Não há mais barreira linguística", acrescenta ele. "O sotaque dele é muito ruim, como o meu, muito espanhol. Mas seu vocabulário é incrivelmente extenso. Ele não hesita em usar o inglês na frente do maior número possível de pessoas".

"Ele entende, pelo que vi, a importância de ser um líder. Um líder precisa ter a qualidade de dizer coisas que os outros só conseguem pensar. E foi aí que Fernando percebeu que, para se tornar um verdadeiro líder, ele tinha que melhorar nessa área".

"Talvez inconscientemente, apenas pela experiência. Mas ele se tornou um líder extremamente forte, que sempre transmite a mensagem certa às pessoas. Porque para vencer na Fórmula 1, você precisa de 800 pessoas se esforçando todos os dias, 24 horas por dia. E acho que é aí que Fernando é extremamente bom agora, muito completo".

"Ele sabe como transmitir uma mensagem para todas essas pessoas em inglês. Seu italiano também é fenomenal e, se tiver de fazê-lo em italiano, ele o faz. Mas a diferença fundamental entre o Fernando que conheci e o Fernando 2.0 - o Fernando mais recente - é que, desde aquele que conheci em 2007, ele se tornou um líder muito completo".

Fernando Alonso, Equipe de F1 da Aston Martin

Pessimismo ou senso crítico?

Muito se fala sobre a complacência de Alonso. Por exemplo, quando lhe pediram para escolher a melhor corrida de sua primeira temporada com a Aston em 2023, que incluiu oito pódios e uma vitória perdida em Mônaco, ele escolheu a corrida de Monza, onde terminou em nono lugar. Alonso explicou que foi "um daqueles finais de semana em que parece que o desempenho do carro e o meu estavam em uma dimensão diferente".

Mas a explicação de De la Rosa nos ajuda a entender o quanto Alonso está sendo lúcido.

"Algumas pessoas dizem que ele é um piloto pessimista", acrescenta de la Rosa. "Ele não é pessimista. Ele é crítico. Isso é diferente. Fernando não é uma pessoa negativa. Quando a m**** bate no ventilador, ele é a pessoa mais positiva, com uma força interior que você jamais verá. Mas o fato é que ele é muito crítico porque está sempre pensando em como poderia ser mais rápido. Sua única preocupação no automobilismo é: 'Meu carro é rápido o suficiente?"

Essa "paixão", como De la Rosa também diz, explica em grande parte por que Alonso ainda está na F1 depois de tantos anos.

É por isso que ele passa suas temporadas de folga participando de corridas de kart de 24 horas - atuando, de acordo com De la Rosa, como o "líder da equipe" com "sua planilha de Excel, anotando todos os tempos de volta e garantindo que apliquemos a melhor estratégia possível".

Pedro de la Rosa, embaixador da Aston Martin F1 Team,y Stevenson, diretor esportivo da Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Um piloto entusiasmado

No entanto, às vezes é difícil entender sua incansabilidade. Veja, por exemplo, sua briga com o novato da RB, Liam Lawson, em Austin, no último fim de semana.

Lawson alegou que Alonso ameaçou "ferrá-lo" depois que eles se enfrentaram na corrida sprint de Austin, e os dois discutiram no 'Parque Fechado' após a corrida. A principal conclusão do incidente é que, no geral, o piloto da RB manteve sua posição - depois de forçar o bicampeão a sair da pista em uma filmagem que não foi transmitida, o que explica toda a fúria do espanhol.

Mas Alonso forçou a ultrapassagem de Lawson na saída dos boxes durante a classificação do GP no final do dia, o que o neozelandês viu como o cumprimento de sua palavra anterior.

O incidente destaca a natureza entusiasmada do personagem, que os fãs experientes da F1 entenderão muito bem. Alguns nunca entenderão por que sua motivação o leva a agir e falar como ele faz. Outros veem o fogo e o admiram. Outros ainda se concentram apenas no surpreendente domínio da corrida e na capacidade de adaptação de uma lenda da F1 que ainda não terminou de fazer seu nome.

O desejo de mais

No entanto, esse comentário sobre "esperança" parece revelar algo muito mais profundo, em torno do desejo óbvio e de longa data de Alonso de reparar os erros dos títulos perdidos que aparentemente sempre o inspiram.

E talvez isso explique exatamente por que ele continua a lutar tanto e a ser "Fernando Alonso".

Na atual cultura 'clubista' da F1, muitos discordarão. Mas certamente é uma teoria muito mais humana - e, portanto, mais interessante - que fala sobre as ambições e os medos internos de cada um em relação à própria vida.

Especialmente quando eles encontraram, como Alonso fez no mais alto nível do automobilismo, e conseguiram fazer algo que amam profundamente.

"Seu habitat natural é o cockpit", explica De la Rosa. "É lá que ele se sente forte, e acho que o fato de ele se sentir tão forte pilotando significa que ele não quer fazer mais nada. Às vezes eu pergunto a ele: 'Por que você não faz outro esporte, outro trabalho ou qualquer outra coisa? Você ainda é muito jovem. E ele diz: 'Mas eu não serei tão bom quanto sou agora".

"Isso resume bem o que ele pensa. Ele sabe que tem uma vantagem. Ele gosta de explorá-la. E gosta de ser o melhor. De se sentir o melhor. Porque isso não significa que ele precisa vencer todas as corridas. Mas ele precisa sentir que é o melhor", concluiu o ex-piloto espanhol.

