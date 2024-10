A Mercedes acredita que performance 'montanha-russa' no GP dos Estados Unidos da Fórmula 1 foi provocada por uma configuração que "flertou" demais com o solo.

A fabricante alemã teve dúvidas no final do fim de semana em Austin, pois não conseguia entender por que tinha sido tão competitiva na classificação da sprint, com os dois carros na disputa pela pole, e depois teve tantas dificuldades no resto do fim de semana.

Além disso, George Russell e Lewis Hamilton sofreram giros idênticos na Curva 19, um na classificação e outro na corrida, o que alimentou as dúvidas sobre se uma atualização instalada no W15 teria causado problemas inesperados.

Isso deixou o chefe de equipe, Toto Wolff, convencido de que a performance anterior à pausa - quando venceu três corridas em quatro - já passou há muito tempo e a equipe está novamente se afastando da McLaren, Ferrari e Red Bull.

"Voltamos ao status de azarão", disse Wolff. "Não voltamos à situação anterior ao verão. Não se trata de chegar ao fim de semana e pensar que vamos vencer".

"É mais para entrar no fim de semana e pensar que, no momento, somos a quarta equipe na estrada".

George Russell, Mercedes W15 Foto de: Andreas Beil

Embora a equipe ainda esteja trabalhando para entender melhor seu carro, James Allison, diretor técnico da Mercedes, acha que há uma explicação simples para o que aconteceu em Austin - e ela gira mais em torno de suas escolhas de configuração do que qualquer outra coisa.

Falando no relatório pós-corrida habitual da equipe das 'flechas de prata' sobre o que deu errado entre a sexta-feira e o resto do fim de semana, ele disse: "Essa é a pergunta de um milhão de dólares".

"Não apenas George quase garantiu a pole naquela sessão [da classificação para a sprint], mas Lewis também quase a tirou totalmente do sério. Ele estava muito à frente de qualquer um dos tempos até se enrolar um pouco com [Franco] Colapinto".

"Por que isso não se concretizou no restante do fim de semana é a principal questão para nós. Meu palpite é que estávamos nos aproximando demais do chão".

"Esses carros gostam de correr em baixa velocidade e, em geral, você ganha tempo de volta quando consegue aproximar o carro do chão. Mas, se formos longe demais, o carro começa a se comportar de maneira desagradável".

"Se você bater em uma lombada de forma errada, o carro se soltará, fará com que a traseira saia de cima de você e apresentará um nível de desempenho que, quando é bom, é ótimo".

"Mas se você bater em uma lombada no momento errado ou em um vento cruzado na hora errada, você será punido por isso. Acho que estávamos abusando da sorte um pouco demais em termos de proximidade com o solo e rigidez da corrida".

Embora Hamilton tenha sugerido, após sua saída precoce da corrida, que a equipe precisava questionar se deveria ou não continuar com o pacote de atualização mais recente, Allison diz que não há dúvidas de que é um passo à frente.

E, embora reconheça que os giros sofridos por Hamilton e Russell foram incomuns, ele não acredita que tenham sido provocados por peças novas.

"Tudo o que medimos sugere que o pacote de atualização estava se comportando como esperávamos", disse ele. "O downforce estava lá".

"Antes dos giros, não vimos nada quebrando nas estruturas de fluxo sob o carro. Há todos os motivos para pensar que as atualizações foram boas e vamos aproveitar isso até o fim do ano".

"A irregularidade que vimos e que nos levou às barreiras em um número incomum de ocasiões foi porque o carro estava muito baixo, muito rígido e, como resultado, a dirigibilidade se degradou de forma inaceitável."

