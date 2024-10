O piloto de Fórmula 1 da Red Bull, Sergio Pérez, reconheceu que teve uma "temporada terrível" e está desesperado para presentear seus fãs mexicanos com um grande resultado neste fim de semana.

Pérez começou a temporada com força suficiente para ganhar um novo contrato de dois anos com a Red Bull, mas, como no ano passado, sua performance caiu drasticamente a partir de maio.

A Red Bull foi forçada a reconsiderar suas opções para o verão ao ver sua liderança no campeonato de construtores se esvair, com apenas um finalizador de pódio confiável em Max Verstappen, mas manteve a fé no mexicano por enquanto. Pérez foi mais afetado do que Verstappen por alguns dos problemas de manuseio do RB20 e não sobe ao pódio desde abril.

Mas a equipe austríaca conseguiu encontrar um equilíbrio de carro muito mais benigno nas últimas corridas, permitindo que Verstappen ganhasse uma corrida sprint na semana passada, em Austin. Antes de sua corrida em casa, na Cidade do México, Pérez está desesperado para usar o carro melhorado da Red Bull para ganhar impulso, pois espera repetir a cena de 2021, quando seu filho pequeno se juntou a ele no pódio.

"Sei que tive uma temporada terrível", disse. "Ela começou muito bem, mas tem sido muito, muito difícil. Se eu tiver um bom resultado, isso pode mudar muito minha temporada em termos de sentimento pessoal, então estou realmente disposto a isso".

"Ter meu filho lá em cima comigo no pódio me observando, acho que esse momento ficará comigo para sempre. É algo que espero que ele se lembre para sempre. Esses momentos são os que realmente importam para mim. E espero poder repetir esse momento neste fim de semana".

Pérez sugeriu que seu carro estava com especificações e desempenho inferiores em Austin em comparação com o do companheiro de equipe, e afirmou que a Red Bull precisaria que ambos os carros estivessem no ponto se quisesse ter alguma chance de superar a McLaren na classificação, mesmo que muitas das dores de cabeça da equipe no campeonato de construtores resultem do fato de Verstappen ter corrido na frente por meses.

"Acho que os números e os fatos permanecerão internos com os engenheiros, sabemos qual foi o delta [diferença]", disse o piloto de 34 anos. "Ter a Ferrari lá não muda nada. Acho que queremos ganhar o título de construtores, terminar em segundo ou terceiro no final não faz diferença".

"Então, nós realmente queremos ganhar o título. Para isso, precisamos ter os dois carros com o melhor desempenho possível e o melhor pacote possível também".

Pérez enfrenta uma nova ameaça à sua vaga de 2025 na forma do novato Liam Lawson, que causou uma boa impressão na direção da Red Bull em seu primeiro fim de semana de corrida em Austin.

Substituindo Daniel Ricciardo na RB nas últimas seis corridas de 2024, o neozelandês de 22 anos subiu da 19ª para a nona posição no GP dos EUA, superando uma penalidade no grid para marcar pontos valiosos.

"Acho que a Fórmula 1 é assim. Às vezes, os resultados não vêm, e você só precisa manter a cabeça baixa, concentrar-se nas coisas que pode controlar e o resto é algo com que não pode se incomodar", disse Pérez, descartando as especulações sobre seu futuro.

"Sinto que estou no mesmo barco que a equipe. Encontramos um grande problema em Monza e, depois de Monza, estamos indo na direção certa".

