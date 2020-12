Hamilton: "Definitivamente um final de semana difícil"

Lewis Hamilton disse que o fim de semana foi "difícil" até agora em seu retorno à Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi, após conseguir apenas o terceiro lugar na qualificação. O campeão mundial perdeu a corrida do fim de semana passado no Bahrein após contrair a Covid-19, mas foi liberado antes do final da temporada da F1 para correr em Abu Dhabi.

Na Classificação, Hamilton ficou em terceiro lugar no grid, atrás do pole position Max Verstappen e do companheiro de equipe da Mercedes Valtteri Bottas. Ele diz que tem sido difícil voltar totalmente em ritmo, embora tenha perdido apenas uma corrida.

“Definitivamente foi um fim de semana difícil, eu diria, mesmo que sejam apenas algumas semanas, parecia que você perdeu o ímpeto. E eu realmente tenho lutado até agora com o equilíbrio neste GP."

"Ainda assim, dei tudo de mim. E, você sabe, parabéns ao Max, é uma ótima maneira para ele fechar o ano, de grande desempenho. Esperamos dar a eles uma boa disputa amanhã. ”

Hamilton acabou apenas 0,086 segundos atrás de Bottas, foi uma batalha bem acirrada pelas primeiras posições do grid.

