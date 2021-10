Após uma classificação desapontadora no sábado, com uma falta de confiança com os pneus macios na pista úmida, a McLaren se aproveitou da fato de Daniel Ricciardo ter sido eliminado no Q1 para trocar parte da unidade de potência do piloto. Com isso, o australiano passará a largar da última posição no GP da Turquia de Fórmula 1.

Originalmente programado para sair da 15ª posição, a troca o faz largar ao lado de Carlos Sainz, que sobe para 19º no grid. A troca partiu de uma preocupação da McLaren com a confiabilidade do motor com tantas corridas ainda pela frente.

Em vez de trocar toda a unidade de potência, Ricciardo terá um novo motor de combustão interno, turbocompressor e MGU-H. Segundo o regulamento da F1, a introdução de apenas um componente novo implica em uma punição de 10 posições. Mas se as trocas passam a exceder 15, ele é automaticamente obrigado a sair do fundo do grid.

Falando antes da confirmação da troca, Ricciardo admitiu que seria muito difícil fazer uma boa progressão na corrida.

"Não sabemos o quão difícil será para ultrapassar. Nenhuma pista é fácil, então sei que será desafiador. Mas nas simulações da sexta eu me senti bem, então mantenho o otimismo de que a corrida será melhor. Mas veremos".

