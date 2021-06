Valtteri Bottas teve um final de semana para esquecer em Baku. E a performance ruim no Azerbaijão veio justamente em um momento fundamental para o finlandês, quando precisa apresentar resultados para justificar uma permanência com a Mercedes na Fórmula 1 em 2022. E Bottas diz que mantém seu foco com o que acontece nas pistas, mas já fala também sobre as discussões de seu futuro com a equipe alemã.

Perguntado durante o final de semana em Baku se seu pedido para saber o futuro com a Mercedes até a pausa de verão vinha junto de uma preocupação para não ficar sem vaga no grid em 2022, Bottas voltou a afirmar que seu foco está no campeonato de 2021 no momento.

Mas o finlandês destacou que o início das conversas sobre seu futuro devem estar se aproximando, e falou sobre a importância de se ter uma resposta para focar o trabalho no que acontece nas pistas.

"Em primeiro lugar, não falamos nada sobre isso, porque esse é um campeonato muito exigente e sabemos o quanto importa ter uma certa paz no trabalho, para podermos focar no que realmente importa, a performance".

"Mas esse momento certamente virá. Ainda não chegou mas obviamente o tempo voa e, principalmente quando começarmos com as rodadas triplas o tempo fica mais limitado. Naturalmente, imagino que talvez começaremos a falar no próximo mês".

"Sei por experiência própria que. quanto mais cedo você resolve esse tipo de situação, fica melhor para todos. Então, isso virá logo, mas o momento ainda não chegou".

