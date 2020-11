Após uma boa saída no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, Valtteri Bottas não conseguiu manter o ritmo, até que a Mercedes avisou pelo rádio que o finlandês tinha um grave problema no assoalho. Após a prova, ele revelou que não conseguiu desviar de um pedaço de carro que estava na pista, o que acabou com sua chance de vencer.

O finlandês manteve o primeiro lugar na largada, e parecia ter uma liderança confortável. Mas na segunda volta, na curva Tosa, ele encontrou um pedaço quebrado da placa final da Ferrari de Sebastian Vettel, que havia ficado no local após o toque com Kevin Magnussen.

Bottas passou exatamente por cima da pela, evitando um furo no pneu, mas o pedaço quebrado ficou embaixo do carro do finlandês, causando danos ao seu assoalho.

"O começo foi bom e era uma das coisas principais para acertar hoje. Na volta dois, na curva sete, haviam detritos. Eu não tive como evitar. Eu mirei para passar no meio dele, evitando assim problemas com os pneus".

"Mas obviamente causou danos, algo que tornou o carro difícil de ser conduzido".

O problema causado pelo detrito fez com que ele não conseguisse acompanhar Hamilton, que o ultrapassou nas paradas, e o fez perder posição para Max Verstappen.

"Eu estava tentando ao máximo evitar deixar que Max me ultrapassasse. Eu tentei além do meu limite e, eventualmente, causou alguns erros, foi coisa de azar mesmo".

Com o furo no pneu de Verstappen, Bottas acabou terminando em segundo, conseguindo manter a posição mesmo com a relargada após o safety car.

A Mercedes conseguiu remover o detrito de Vettel durante o safety car, mas foi tarde demais para não impactar negativamente sua corrida. O chefe da equipe, Toto Wolff, disse: "A peça ficou presa embaixo. Foi um detrito que ele passou por cima na segunda volta, não tinha como evitar".

