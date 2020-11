A Mercedes reescreveu a história neste domingo. Ao fazer mais uma dobradinha, agora no GP da Emilia Romagna, a equipe conquistou o heptacampeonato consecutivo de construtores, batendo o recorde da Ferrari com o hexa entre 1999 e 2004. Quebrando os protocolos tradicionais da Fórmula 1, Toto Wolff, chefe da equipe, também foi entrevistado após a prova.

Com os 44 pontos conquistados neste domingo, a Mercedes chegou a 479 pontos, contra "apenas" 226 da Red Bull. Wolff celebrou o sucesso da equipe e destacou o trabalho coletivo, necessário para obter estes resultados.

"Temos um grupo, um coletivo que é maravilhoso. Seguimos juntos, tentamos elevar o nível de inovação para novos patamares e estamos conseguindo isso. É um momento de muito orgulho para mim e eles, de ser parte disso tudo".

Wolff ainda foi perguntado sobre o futuro, se é possível elevar ainda mais a barra no esporte.

"Sim. Desde que sigamos motivados e com energia, podemos ir além. E vocês podem ver que esse pessoal tem tudo isso. Mas certamente teremos competições, sem dúvidas. No próximo ano, com Max e a Honda tentando fazer um ótimo trabalho para o final desta temporada. Então, sim, mal podemos esperar por esse novo desafio".

Fugindo sobre o assunto do heptacampeonato, Wolff ainda foi perguntado se Bottas teve algum problema com o carro.

"Valtteri teve [problemas]. Acredito que foi um pedaço de Ferrari ou de Racing Point que ficou preso embaixo de seu carro. Foi um detrito que estava na pista e na volta dois ele não conseguiu evitar".

